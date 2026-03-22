Rund 40 Menschen sammeln auf der Parkinsel Müll. Gefunden werden Flaschen, Windeln, Spritzen. Was Helfer fordern und was als Nächstes ansteht.

„Ich mache es für mich, weil ich mich hinterher besser fühle“, fasste es Sabine Schoolaert zusammen. Sie war eine Teilnehmerin an der samstäglichen „Plogging“-Aktion, die der Marketing-Verein Ludwigshafen als Auftakt der Aktion Saubere Stadt organisiert hat. Plogging ist ein Kunstwort, das sich aus dem englischen Jogging und schwedischen Plocka (für Pflücken, Aufheben) zusammensetzt.

Der Marketing-Verein organisiert jährlich mehrere solcher Aktionen mit Freiwilligen und Sportvereinen, um Spaß, Bewegung und Naturschutz zu vereinen. Auf der Parkinsel war der Partner der Ludwigshafener Lauf-Club, für den Saskia Helfenfinger-Jeck die Aufwärmaktion anleitete und mit ihrer Familie und Vereinskameraden im Anschluss selbst anpackte.

40 Leute packen an

Doch zunächst teilten Jana Bauer und Lea Näthler vom Marketing-Verein die Laufshirts, Greifzangen, Handschuhe und 70-Liter-Säcke aus. Oberbürgermeister Klaus Blettner (CDU) freute sich über die etwa 40 Teilnehmer, und dankte, dass diese sich des großen gesellschaftlichen Problems Vermüllung annehmen: Einzelne Personen und Gruppen laden ihren Abfall entweder achtlos oder absichtlich in der Natur und auf öffentlichen Flächen ab. Mitarbeiter des Wirtschaftsbetriebs Ludwigshafen (WBL) führen für die Leerung der Abfallbehälter zweimal täglich auf die Parkinsel, sie könnten aber nicht überall ins Unterholz krabbeln, meinte Blettner. Außerdem seien Krähen oft nachts an den Müllbehältern und räumten diese aus.

Viele der „Plogger“ waren Parkinsel-Bewohner, andere kamen auch von weiter her. „Wir sind jeden Tag hier zum Spazieren“, erzählten Gerburg und Roland Keilhoff, die sich den Ufersaum vorgenommen haben. Sie wohnen im Stadtteil Südliche Innenstadt und mussten am Samstagmorgen schnell schwer schleppen an ihren beiden großen blauen Säcken: Das Ehepaar fand Glas- und Plastikflaschen, volle Windeln, Spritzen und ein Taschenmesser.

15 Müllsäcke gefüllt

Dana Wittmann und ihre Mutter Monika waren auch verblüfft, was sie alles finden. „Auf den ersten Blick ist es sauber hier, aber wenn man genau hinguckt …“, seufzte Monika Wittmann. Es sei angenehm, mit anderen unterwegs zu sein und etwas für die Gemeinschaft zu tun. „Wenn jeder anpackt, ist das schnell erledigt. Es ist schlimm, dass so etwas überhaupt nötig ist – wenn jeder seinen Dreck wieder mitnehmen würde, wäre es besser“, meinte eine Parkinsulanerin, die lieber anonym bleiben möchte. „Man bräuchte vielleicht bessere Mülleimer, wo die Krähen nicht reinpicken können“, überlegte ein anderer Sammler. Auch fehlten auf der Oberseite der Müllbehälter mit Abdeckung Möglichkeiten, die Zigarettenkippen zu entsorgen. Der Grund für viele unappetitliche Taschentücher im Unterholz sei vielleicht, dass auf der Parkinsel öffentliche Toiletten fehlen.

Saskia Helfenfinger-Jeck vom Ludwigshafener Lauf-Club übernimmt das „Warmmachen“ der Teilnehmer auf dem Parkplatz an der Pegeluhr. Foto: Sybille Burmeister Dana (l.) und ihre Mutter Monika Wittmann sind als Team unterwegs - für Dana gibt es bei einer „Challenge“ sogar etwas zu gewinnen, wenn sie besondere Dinge findet. Foto: Sybille Burmeister Danny Wittmann hat im Unterholz einige unangenehme Fundstücke aufgetan. Foto: Sybille Burmeister Die Ausbeute der Müll-Sammelaktion des Marketingvereins auf der Parkinsel. Foto: Sybille Burmeister Foto 1 von 4

Danny Wittmann findet die Parkinsel eine der schönsten Ecken von Ludwigshafen und will mit dafür sorgen, dass sie schön bleibt. Sabine Schoolaert legte den letzten von etwa 15 der 70 Liter fassenden Müllsäcke auf den Haufen, der vom WBL abtransportiert werden sollte. Dabei lagen auch Metallschrott und Holzbalken. Annika Lehmann machte kurz Pause am Spielplatz, weil sie als Schwangere sich nicht ununterbrochen bücken kann. Sie wohnt in Mundenheim und hat die Aktion gemeinsam mit ihrem Mann im Internet entdeckt. „Das ist gut organisiert und ohne viel Aufwand können wir was Gutes tun“, fand sie. Seitdem sie an diesen Aktionen teilnimmt, nehme sie im Alltag Müll viel bewusster wahr – und hebe ihn auf.

Termin

Am Samstag, 9. Mai, ist ein „Stretch-Clean-Up“ im Maudacher Bruch geplant und eine weitere Aktion im Ebertpark am 26. September. Jeder kann allein oder als Gruppe weitere Termine anmelden. Alle Infos im Internet: www.marketing-ludwigshafen.de/aktion-saubere-stadt/

