Beschlüsse im Gemeinderat sind eine feine Sache. Noch besser wäre es, wenn davon Betroffene auch informiert würden.

Geschichte wiederholt sich – zumindest in Fußgönheim. Vor gut einem Jahr war es Schulleiterin Martina Hauck, der man offiziell nicht mitgeteilt hatte, dass der Gemeinderat sich eine Hausschuhpflicht in der Grundschule wünscht. Dieses Mal ist es Pfarrer Wolfram Kerner, der offiziell nicht weiß, dass der Gemeinderat die Gebäudeträgerschaft für die evangelische Luther-Kita gerne bei der Ortsgemeinde sähe und bereits Ende Oktober einen „Ein-Euro-Deal“ angeboten hat. Im Fall der Schillerschule hieß es seitens Ortsbürgermeisterin Heike Seifert-Leschhorn (CDU): Die Schulsekretärin habe doch an der Ratssitzung teilgenommen. Im Fall der evangelischen Kita teilt sie nun mit: „Einzelne Presbyter sitzen auch im Gemeinderat.“ Natürlich sind Buschtrommeln praktisch. Angebracht wäre jedoch, dass endlich jemand das Telefon in die Hand nimmt und offiziell den Pfarrer anruft.