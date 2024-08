Kennen Sie den Kunstpreisträger Knut Konrad? Er hat kürzlich seinen 80. Geburtstag gefeiert, trägt einen Schnauzbart, Brille und meist karierte Hosen. Seine Frau ist verstorben und er legt regelmäßig einen Strauß von Blumen auf ihr Grab. Seit Ewigkeiten wohnt er in der Kussstraße, wo auch das Kino Gloria ist, Ninas vegetarisches Burger-Restaurant, Marios Pizzawagen und Eleonores Grillbananenstand. Gegessen wird immer, deshalb findet man dort auch einen Bäcker. Und, natürlich, einen Frisör.

Die Kussstraße findet man in Mehrdad Zaeris Buch „Wer küsst wen?“. Die Linie 11 fährt dorthin, aber eine solche Straße gibt in jeder Stadt, auch in Ludwigshafen oder Mannheim, wo der bekannte Künstler seit langem wohnt und zeichnet – als Illustrator von Bilderbüchern, als großformatiger Zeichner an Häuserfassaden und jetzt mit dem im Juli erschienenen Bilder-Buch als rein visueller Geschichtenerzähler. 232 Schwarz-Weiß-Zeichnungen von Alltagsszenen, Menschen und Tieren sind in zwei quadratischen Papierblocks zu einem Hochformat zusammengebunden. Sie sind miteinander in zahlreichen narrativen Bezügen verwoben und führen auf eine Bilder-Kunst-Entdeckungsreise, auf der wir unseren heutigen (digitalen) Sehgewohnheiten entsprechend vor- und zurückblättern, wie wir es auf dem Smartphone oder Tablet tun. So wird die Betrachterin, der Betrachter zum Geschichtenentdecker, denn Mehrdad Zaeri hat assoziativ Figuren in unspektakulären Situationen gezeichnet und als biografische Schnipsel in ein Sammelsurium paralleler Geschehnisse eingefügt. Dabei beschränkt er sich in der für ihn typischen Darstellungsweise auf einfache, prägnante Formen, verzichtet auf Details und Ausschmückungen.

Sammlung kleiner Charakterstudien

Was zunächst als Labyrinth von Zufälligkeiten erscheint, lässt sich bei wiederholtem Hin- und Herblättern wie mit einem Ariadnefaden als Sammlung von kleinen Charakterstudien lesen. In der suchenden Betrachtung entsteht die Geschichte gewissermaßen in einem Prozess kreativen Bilder-Lesens. Das ist ungeheuer spannend und auch ein bisschen rätselratend. Für den Zeichner Mehrdad Zaeri, der intuitiv und spontan arbeitet, war die Konzeption des Buches eine Herausforderung, denn die ersten Ideen für ein solches Projekt waren zusammen mit seiner Frau, der Malerin und Fotografin Christina Laube, 2017 entstanden, mit Zeichnungen auf Papieruntersetzern während eines Aufenthalts in den Niederlanden. Nun musste für „Wer küsst wen?“ eine lose Stringenz in das Kaleidoskop von Beobachtungen und Erfindungen gebracht werden. Das Ergebnis ist eine Vielfalt von Bildern, mit denen es sich in der Betrachtung leicht identifizieren lässt. Humorvolles mischt sich mit Melancholischem. So spielt ein Geiger inmitten von Kühen auf, die seiner Musik andächtig kauend lauschen. Surreales hier, Liebevoll-Romantisches dort, wo Bruder und Schwester sich verabreden, wo Freunde sich küssen oder nur eng beieinandersitzen. Und köstlich in eins gesetzt, wenn die Aquarienfische Lili und Lulu mit Kussmund vereint sind.

Lesezeichen

Mehrdad Zaeri, „Wer küsst wen?“, Bilder Kunst Reise. 240 Seiten, Gerstenberg Verlag. Preis: 30 Euro