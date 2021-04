Der Kindertanz des Jahres ist aus Schwetzingen. Joshua Mahl hat ihn zusammengestellt. Der 26 Jahre alte Tanzlehrer gewann den entsprechenden Wettbewerb.

Joshua Mahl kann es noch immer nicht fassen. Pure Freude schwingt in seiner Stimme mit. Er hat den Kindertanz des Jahres kreiert. Von der Nordsee bis zu den Voralpen, vom Erzgebirge bis in den Pfälzer Wald – in den Tanzschulen der Republik bewegen sich Kinder nun zu Joshua Mahls Choreographie. Kein Wunder, dass seine Chefin Andrea Kiefer strahlt.

Innerhalb von drei Wochen entstand der Tanz. „Wir haben gemeinsam immer wieder daran gearbeitet“, erzählt Joshua Mahl. Mit „wir“ meint der Tanzlehrer in einer Schwetzinger Tanzschule Andrea Kiefer und seinen Kollegen Daniel Barkowsky. So entwickelte er eine Bewegungsfolge, die sich für unterschiedliche Altersgruppen eignet. „Der Tanz ist für Kinder ab sechs Jahren gedacht, kann aber vereinfacht auch von Mädchen und Jungen ab vier Jahren getanzt werden“, macht Mahl deutlich. Als Kindertanzlehrer weiß er, auf was es bei einem solchen Angebot für Kinder ankommt: Es muss vielseitig ansprechend sein – Sprünge, Hocke, weiche Bewegungen gehören dazu. Die sollen natürlich vor allem Spaß machen. Und ganz wichtig ist die Musik: „Die sollte Ohrwurmcharakter haben und vor allem Emotionen wecken“, verdeutlicht Joshua Mahl.

Normalerweise erwartet man bei einem Kindertanz Action pur und Remmidemmi. „Das ist aber nur eine Seite. Ich wollte dieses Mal etwas anderes kreieren.“ So hat sich der Profi, der in Bruchsal seine Tanzlehrerausbildung absolvierte, eine Choreographie zu einem ruhigen Lied ausgedacht – „Kuliko Jana“ von Oonagh. Mit dem Einsatz von bunten Tüchern, die mit den Händen geschwungen werden, schuf er geradezu eine medidative Stimmung. Und das gefielt der Jury des bundesweiten Wettbewerbs, der vom Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverband (ADTV) ausgeschrieben wurde. Normalerweise wird dieser im Zusammenhang mit dem Tanzlehrerkongress in Düsseldorf ausgetragen. Corona-bedingt konnte dieser jedoch erneut nicht live stattfinden und wurde daher online übertragen.

28 Kindertanzlehrer von Tanzschulen aus ganz Deutschland zeigten ihre Choreographien zu bekannten Liedern. Über Kameras waren um die 500 Zuschauer dabei, die so den Siegeszug des Tanzes aus Schwetzingen verfolgten. Joshua Mahl war dabei übrigens der einzige männliche Vertreter. Er setzte sich gegen seine 27 Konkurrentinnen durch.

Überall sein Tanz

„Ich bin total überwältigt“, sprudelt es aus ihm heraus, „ich war der einzige Mann in diesem Wettbewerb und auch die Umstände des Onlineverfahrens so ganz ohne Publikum machen die Sache nicht eben einfach. Dieser Tanz wird nun bundesweit von allen Tanzschulen als Kindertanz des Jahres 2021 getanzt werden und auch ich freue mich schon darauf, wenn ich mit ,meinen Kindern„ wieder aufs Parkett darf, um mit ihnen diese Choreo zu tanzen.“

Seit November befinden sich die Tanzschulen nun schon im Lockdown – auch die von Andrea Kiefer und ihrem Team. Doch ruhig sitzen bleiben können die Tanzsportler nicht – sie machen einfach hinter verschlossenen Türen weiter. „Für uns gab es nicht wirklich eine Pause“, erzählt Joshua Mahl. Er habe nicht nur an seinem Kindertanz gearbeitet – und das mit Erfolg. Online inspirieren lassen und mittanzen. Denn Tanzen macht glücklich.