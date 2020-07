Ein 56-jähriger Radfahrer wird schwer verletzt gefunden. Wie es zu dem Unfall kam und was passiert ist, weiß niemand. Nicht einmal der Betroffene selbst. Genau das ist am Freitag in Oggersheim passiert. Nicht nur die Polizei hofft jetzt auf Zeugenhinweise.

Am Freitagabend klingelt bei einer 55-Jährigen aus Ellerstadt das Telefon. Sie erfährt: Ihr Mann wurde nach einem Fahrradunfall in Ludwigshafen in die BG Klinik eingeliefert. „Am Anfang ist man einfach nur geschockt“, sagt sie im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Doch dann begann sie, sich Fragen zu stellen, allem voran diese beiden: Wie konnte das passieren? Und: Was ist überhaupt passiert? Denn dazu kann bislang niemand etwas sagen.

Unfall passierte am Freitag

Fest steht: Der 56-Jährige war am Freitag, 10. Juli, um 17 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Sternstraße in Richtung Mannheimer Straße unterwegs, also von Friesenheim nach Oggersheim. Kurz nachdem er auf der Brücke über die Bahnschienen gefahren war, muss der Unfall passiert sein. Dort wurde er jedenfalls verletzt mit seinem Fahrrad gefunden, wie die Polizei berichtet. Es ist der Bereich kurz vor der Brückenabfahrt zur Prälat-Caire-Straße. Dort stürzte er „aus bislang unbekannten Gründen“, wie es in der Polizeimitteilung heißt, „und zog sich schwere multiple Verletzungen an Kopf und Oberkörper zu“.

Seine Frau präzisiert: „Nase, Jochbein, Kiefer und Augenhöhle sind gebrochen“, dazu kämen diverse Schnitt- und Schürfwunden. „Zum Glück hatte er einen Helm auf“, sagt sie noch. Es gehe ihm inzwischen „den Umständen entsprechend okay“.

Bislang keine Zeugen gemeldet

Der Rettungswagen wurde von einer Person gerufen, die den 56-Jährigen bereits verletzt gefunden hatte, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilt. Derjenige kann also zum Unfallhergang nichts sagen. Weitere Zeugen haben sich bislang nicht gemeldet – Zeugen, auf die das Ehepaar dringend angewiesen wäre. Denn das Problem ist: „Mein Mann erinnert sich an nichts“, wie die 55-Jährige sagt, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Wer oder was den Unfall verursacht haben könnte, sei also reine Spekulation. Ob er etwa einem Tier ausgewichen ist, jemand eine Zigarette aus dem Auto geworfen hat oder etwas ganz anderes passiert ist. „Die Strecke ist ganz eben. Es gibt keine Hubbel, keine Steine auf dem Weg“, ergänzt die Frau und sagt: „Ich verstehe das nicht!“

Wohl niemand weiteres an Unfall beteiligt

Von der Polizei heißt es auf Nachfrage, dass es „keine Anhaltspunkte für eine Dritteinwirkung“, also für einen weiteren Unfallbeteiligten gebe. Sonst hätte man laut einer Sprecherin am Unfallort oder am Fahrrad des Mannes Spuren finden müssen, die darauf hindeuten. Deshalb sei die Unfallaufnahme für die Polizei so wichtig. Doch solche Spuren habe es nicht gegeben. „Jetzt sind wir auf Zeugen angewiesen“, betont auch die Polizeisprecherin.

„Mein Mann ist ein geübter Radfahrer“, betont die 55-Jährige. Schließlich sei er an diesem Freitag – wie an so vielen anderen Tagen – auf dem Rückweg von seiner Arbeit in Ludwigshafen nach Hause, in die Verbandsgemeinde Wachenheim, gewesen. Sie geht davon aus, dass jemand den Unfall gesehen haben muss. „Da ist doch Berufsverkehr ohne Ende“, sagt sie. Tatsächlich ist die Strecke eine beliebte Verbindung in Richtung Oggersheim, die markanten Hochhäuser an der Froschlache im Rücken, die Kreuzung Sternstraße/Mannheimer Straße mit Tankstelle voraus, kurz bevor der Radweg – gemeinsam mit einer Straßenspur – nach rechts abwärts abzweigt.

Das Fahrrad mit verbogenem Lenker holte die Frau aus Ellerstadt bei der Polizei in Oggersheim ab. „Die waren dort sehr freundlich und auch sehr betroffen“, berichtet die 55-Jährige. Doch sagen, was passiert war, konnte man ihr auch dort bislang nicht.

Zeugen gesucht

Wer etwas zum Unfallhergang weiß oder am Freitag gegen 17 Uhr an der Unfallstelle vorbeigefahren oder -gegangen ist, soll sich bitte bei der Polizeiwache Oggersheim melden, Telefonnummer 0621/963-2403.