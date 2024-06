Rund 25.000 der insgesamt rund 120.000 Wahlberechtigten in Ludwigshafen haben ihre Stimme bereits abgegeben – per Briefwahl. Der Rest ist am kommenden Sonntag dazu aufgerufen, einen neuen Stadtrat, zehn Ortsvorsteher und zehn Ortsbeiräte zu bestimmen. Die letzten Fakten zur Kommunalwahl.

Für den 60-köpfigen Ludwigshafener Stadtrat bewerben sich am 9. Juni insgesamt zehn Parteien und Gruppierungen