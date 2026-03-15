Gesundheit, Vermögen, Wohnen: Wie eine Vorsorgevollmacht im Ernstfall Sicherheit schafft, erklärt Experte Peter Oestringer im Gespräch mit Eva Briechle.

Herr Oestringer, warum ist eine Vorsorgevollmacht so wichtig, und ab wann sollte man sich damit beschäftigen?

Die entscheidende Frage ist: Wer handelt für mich, wenn ich selbst dazu nicht mehr in der Lage bin – sei es aufgrund eines Unfalls, einer Krankheit oder einer anderen Situation? Bereits ab dem 18. Lebensjahr sollte man sich damit auseinandersetzen. Denn ab diesem Alter sind Eltern oder Angehörige nicht mehr automatisch berechtigt, Entscheidungen für einen zu treffen.

Was genau regelt eine Vorsorgevollmacht?

Eine Vorsorgevollmacht kann verschiedene Lebensbereiche umfassen, zum Beispiel Gesundheit, Vermögen, Behördenangelegenheiten oder auch Wohnangelegenheiten. Man kann sie individuell gestalten, je nachdem, was man möchte. Wichtig ist, dass man sich überlegt, wer die richtige Vertrauensperson ist, der man diese Verantwortung überträgt. Hat man diese Person gefunden, ist der Rest unkompliziert: Es gibt vorgefertigte Formulare, wie etwa die des Bundesjustizministeriums, die man herunterladen und ausfüllen kann.

Kann man mehrere Personen bevollmächtigen?

Ja, man kann auch mehrere Personen bevollmächtigen, entweder gleichberechtigt oder in einer Rangfolge. Allerdings kann es in der Praxis schwierig sein, eine Rangfolge durchzusetzen. Ich empfehle daher, allen Bevollmächtigten die gleichen Rechte einzuräumen.

Was muss man bei der Erstellung einer Vorsorgevollmacht beachten?

Die Vollmacht muss schriftlich erteilt werden. In bestimmten Fällen, wie etwa bei Entscheidungen über Immobilien oder Grundstücke, sollte die Vollmacht zusätzlich notariell beurkundet werden. Bei finanziellen Angelegenheiten ist es außerdem ratsam, eine zusätzliche Vollmacht direkt bei der Bank zu hinterlegen. Viele Banken akzeptieren keine allgemeinen Vollmachten, sondern verlangen ihre eigenen Formulare. Das liegt daran, dass sie sicherstellen möchten, dass die Unterschrift authentisch ist und der Bevollmächtigte tatsächlich autorisiert wurde.

Für den medizinischen Bereich gibt es ja auch noch die Patientenverfügung. Worin unterscheidet sie sich von der Vorsorgevollmacht?

Eine Patientenverfügung regelt spezifische medizinische Maßnahmen, die in bestimmten Situationen angewendet oder unterlassen werden sollen – zum Beispiel, ob man künstlich ernährt werden möchte. Eine Vorsorgevollmacht hingegen erlaubt es einer Person, in allen medizinischen Angelegenheiten zu entscheiden, die nicht in der Patientenverfügung geregelt sind. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Unfall und werden ins künstliche Koma versetzt. In diesem Fall können Sie nicht mehr selbst über Untersuchungen oder Behandlungen entscheiden. Hier kommt die Vorsorgevollmacht ins Spiel: Ihre Vertrauensperson kann in Ihrem Namen Entscheidungen treffen.

Sollte man also immer beides – Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung – haben?

Das hängt von der individuellen Situation ab. Eine Vorsorgevollmacht ist in jedem Fall sinnvoll. Ob man zusätzlich eine Patientenverfügung erstellt, ist eine persönliche Entscheidung. Wenn die Bevollmächtigten den Willen des Vollmachtgebers gut kennen, können sie in der Regel auch ohne Patientenverfügung handeln. Manche Menschen fühlen sich jedoch wohler, wenn sie ihre Wünsche konkret schriftlich festhalten.

Wann ist denn eine Betreuungsverfügung sinnvoll? Dieses Dokument gibt es neben der Vorsorgevollmacht ja auch noch.

Eine Betreuungsverfügung ist ein schriftlicher Wunsch an das Betreuungsgericht, wer im Falle einer rechtlichen Betreuung als Betreuer eingesetzt werden soll – oder wer nicht. Sie ist vor allem dann sinnvoll, wenn keine Vollmacht vorhanden ist oder wenn der Bevollmächtigte ausfällt. Ein Beispiel: Ein älteres Ehepaar bevollmächtigt sich gegenseitig. Wenn einer der Partner verstirbt und keine weiteren Vertrauenspersonen vorhanden sind, könnte eine Betreuungsverfügung festlegen, wer Betreuer werden soll. Manche Menschen wenden sich in solchen Fällen an Betreuungsvereine, um sicherzustellen, dass ihre Angelegenheiten in vertrauenswürdigen Händen sind.

Wie erleben Sie das Thema Vorsorge in Ihrem Berufsalltag beim Sozialdienst Katholischer Frauen und Männer (SKFM)? Haben die meisten Menschen eine solche Vollmacht?

Prozentual kann ich das nicht sagen. Klar ist allerdings: Es gibt auf jeden Fall Beratungsbedarf. Viele Menschen schieben das Thema vor sich her, weil es unbequem ist oder sie sich nicht damit beschäftigen wollen. Dabei ist es kein großer Aufwand. Eine einfache Vorsorgevollmacht kann man in wenigen Minuten ausfüllen. Ich sage immer: Lieber jetzt handeln, als später auf die Hilfe eines rechtlichen Betreuers angewiesen zu sein.

Was passiert denn, wenn jemand keine Vorsorgevollmacht erteilt hat, und durch einen Unfall oder eine Krankheit plötzlich handlungsunfähig wird?

In solchen Fällen wird ein rechtlicher Betreuer durch das Gericht bestellt. Wobei das Gericht zunächst prüft, ob es Angehörige oder Personen im persönlichen Umfeld gibt, die diese Aufgabe übernehmen können. Fakt ist allerdings: Wenn Angehörige zum rechtlichen Betreuer werden, dann bedeutet das, dass sie dem Gericht gegenüber Rechenschaft ablegen müssen – zum Beispiel durch Berichte oder auch Kontrollen von Kontobewegungen. Das ist oft mit einem deutlich höheren Aufwand verbunden, als es bei einer Vorsorgevollmacht der Fall wäre.

Was möchten Sie all jenen mit auf den Weg geben, die es nicht zu Ihrem Vortrag in der Ökumenischen Sozialstation Limburgerhof schaffen?

Ich möchte die Menschen ermutigen, mit ihren Angehörigen offen über das Thema Vorsorge zu sprechen. Es ist wichtig, dass man sich gegenseitig über Wünsche und Vorstellungen austauscht. Das schafft Klarheit und Vertrauen. Und vor allem: Lassen Sie sich von der scheinbaren Komplexität des Themas nicht abschrecken. Vorsorge ist einfacher, als viele glauben.

Termin

„Gut informiert vorsorgen“ lautet der Titel eines Infonachmittags, zu dem der Pflegestützpunkt Limburgerhof einlädt. Termin: Donnerstag, 19. März, 15 Uhr, Ökumenische Sozialstation, Kirchenstraße 29, Limburgerhof. Referent zum Thema Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Patientenverfügung ist Peter Oestringer vom SKFM-Betreuungsverein für den Rhein-Pfalz-Kreis. Die Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Zur Person

Peter Oestringer (60) ist Sozialarbeiter und seit 1997 im sozialen Bereich tätig. Seit vielen Jahren arbeitet er beim SKFM Betreuungsverein und berät dort zu Vorsorgevollmachten, Patienten- und Betreuungsverfügungen. Er übernimmt auch selbst rechtliche Betreuungen und engagiert sich für die Gewinnung und Unterstützung ehrenamtlicher Betreuer.