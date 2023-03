Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Einen super Einstand in die Saison feierten am Samstag die Zweitliga-Faustballer des TB Oppau im hessischen Rendel. Das Team von Trainer Mattias Bog bezwang dabei den Gastgeber TV Rendel und auch den TV Wünschmichelbach mit jeweils 3:0. Einen Anteil am den Erfolg hatte auch ein Nachrücker.

Erst am Freitag war überhaupt klar, dass er am Samstag auflaufen würde. Die Rede ist von TBO-Abwehrspieler Markus Holder. Der 19 Jahre alte Maschinenbaustudent wurde von Zuspieler Timo Bernhardt