Oberligist FC Arminia Ludwigshafen lässt nicht locker und bleibt dem Tabellenzweiten Eintracht Trier auf den Fersen. Die Niederlage in Waldalgesheim hat das Team mit drei Siegen beantwortet und erwartet am Samstag, 17 Uhr, den Tabellensiebten SV Gonsenheim. Ein Spieler ist an zwei Rekorden beteiligt und feierte selbst ein besonderes Ereignis.

Die Arminia spielt eine gute Saison, bekommt allerorten viel Lob und berauscht sich mitunter selbst an ihrem spielerischen Vermögen. Gerade in solchen Situationen muss ein Trainer aufmerksam sein, damit