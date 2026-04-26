Fünf Klassen der Förderschule Georgensschule in Oggersheim sind mit dem Zirkus Paletti aufgetreten – die RHEINPFALZ war vor Ort und hat das Treiben beobachtet.

Rund 40 Schüler der Georgensschule mit geistiger Beeinträchtigung ließen sich bei einem Zirkusprojekt am Freitag auf Teamarbeit und persönliches Wagnis ein: Sie führten akrobatische Figuren vor, liefen auf Kugeln, einem Nagelbrett und Drahtseil. Jahrelang war dieses Projekt in Planung. Das große Finale – eine Vorstellung vor Angehörigen – wurde für die Kinder zur Höchstleistung.

Claudia Hartmann hatte die Idee: Die pädagogische Fachkraft sah vor längerer Zeit, wie der Zirkus Paletti mit Kindern einer Bad Dürkheimer Schüler an einem gemeinsamen Projekt arbeitete. Es dauerte Jahre, bis schließlich drei Artisten des Zirkus in die Georgensschule kamen. Innerhalb einer Projektwoche entwickelten sie mit den Schülern ein Konzept und führten es Ende der Woche mit ihnen auf. Die Georgensschule engagiert sich für eine ganzheitliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf bei der geistigen und sozial-emotionalen Entwicklung, Wahrnehmung, Motorik sowie Sprache. Ist die Manege dann nicht ein gewagtes Unterfangen?

Balancieren, turnen, jonglieren

Hartmann ließ ihre Schüler sich ausprobieren: balancieren, turnen, jonglieren. Von dem Angebot und den neuen Eindrücken waren sie „erstmal platt“, erinnert sich die 58-Jährige. Doch am nächsten Tag schon entschieden sich die Kinder für ihren Lieblingstrick und übten fortan, während sie parallel die Bühnendeko bastelten. Integrationshilfen und Lehrer machten Überstunden, um das spendenbasierte Projekt auf die Beine zu stellen. Schüler der Berufsstufe der Georgensschule bauten am Tag zuvor Stuhlreihen für die Besucher auf.

Selbstbewusstsein stärken

In der Manege laufen „die wilden Tiere“ in Löwen- und Tigerkostümen mit Unterstützung souverän über einen Holzbalken und ein Drahtseil – auch rückwärts, mit verbunden Augen oder gleich doppelt. In geschmückten Jacken bilden sie Menschenpyramiden. „Mutige Fakire“ zerreißen Eisenketten, stemmen riesige Langhanteln mit einer Hand und hypnotisieren Schlangen. Jongleure drehen Teller auf einem Stab und rollen sich währenddessen über den Boden. Unter tobenden Applaus wird jedes Kind für seinen Mut gefeiert.

„Kinder wachsen in solchen Projekten über ihre Grenzen hinaus“, weiß Claudia Hartmann. Für Schüler mit einer Wahrnehmungsstörung seien die großen Gruppen, die Enge der Bühne und der hohe Lärmpegel eigentlich kaum zu ertragen. Bei den Durchläufen bleiben sie aber als Gemeinschaft durchgehend konzentriert – im normalen Schulalltag hätte sie schon Blätterrascheln abgelenkt.

Herausforderungen beim Einstudieren und Vorführen sollen helfen, Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit zu entwickeln, wünscht sich Hartmann. Der Zirkus schafft tatsächlich einen geschützten Raum, in dem sich die Schüler präsentieren dürfen und aufblühen. Etwa ein Mädchen mit Autismus, das mit Hartmann nur über einen Sprachcomputer kommuniziert, klatschte nach der Generalprobe einen der Artisten ab und überraschte Hartmann. Sie ist begeistert und gerührt: „Das macht sie nie, das ist so ein Riesenschritt. Ich denke, die Kinder werden noch Jahre von dieser Aktion träumen und darüber reden.“