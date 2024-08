Sommertour: Einen Einblick in die Polizeiarbeit und auch einige Tipps zur Prävention haben die knapp 20 Teilnehmer beim fünften Teil der RHEINPFALZ-Sommertour erhalten. Im Polizeipräsidium Rheinpfalz durften die Leser am Freitag sogar in die Leitstelle schauen – und die Schutzausrüstung der Beamten anprobieren.

Die beiden Polizeisprecher Thorsten Mischler und Ghislaine Wymar begrüßten die Besuchergruppe vor dem Haupteingang des altehrwürdigen Gebäudes in der Wittelsbachstraße