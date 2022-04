Vor ziemlich genau sechs Jahren habe ich an dieser Stelle meine erste „Quintessenz“ über den Süßigkeitenautomaten in unserem Ludwigshafener Redaktionsgebäude geschrieben. Darüber, wie er mich mit Riegeln, Gummibärchen und Keksen immer wieder in Versuchung führt und meine Figur fahrlässig gefährdet. Seitdem habe ich meinen Ruf weg: als Süßmäulchen der Redaktion. Nachdem ich nun monatelang pandemiebedingt aus dem Homeoffice gearbeitet habe, überlege ich, dem Automaten dieser Tage noch einmal einen Besuch abzustatten – aus Nostalgie, oder aus Trennungsschmerz. Keine Angst, liebe RHEINPFALZ-Kollegen, der Automat wird nicht abgebaut. Und noch besser: Für euch alle bleibt künftig mehr der süßen Ware übrig – denn: Ich bin dann mal weg.

Windeln statt Wortlaut-Interviews

Davor bin ich für zwei Tage in die Redaktion zurückgekehrt, um mich von allen zu verabschieden, um meinen Schrank leerzuräumen und meinen Arbeitsplatz freizugeben. Statt mit Wortlaut-Interviews, Polizeimeldungen, Themenkonferenzen und Tickermeldungen werde ich mich bald mit Windeln, Schnullern, der Hoffnung auf einen Kita-Platz und vermutlich vielen schlaflosen Nächten beschäftigen. Sie ahnen es schon: Mein Mann und ich erwarten unseren ersten Nachwuchs. Und trotz vieler persönlicher Tipps und Erfahrungsberichte von Freunden, Kollegen und Familie, trotz guter Lektüre und der einen oder anderen Suche im Internet (soll man nicht machen, macht man trotzdem), wissen wir eigentlich überhaupt nicht, was uns erwartet.

Im Job versuche ich, mich akribisch auf meine Termine vorzubereiten. Ich belese mich über den Interviewpartner und recherchiere, was wir bislang schon zu diesem Thema berichtet haben, überlege mir einigermaßen intelligente und kritische Fragen. Auf unser Baby kann ich mich noch so vermeintlich gut vorbereiten – am Ende kommt doch alles anders.

Beckenboden und Babyklamotten

Die Sache mit der Schwangerschaft habe ich bislang schon mal ganz gut rumgebracht. Man beschäftigt sich plötzlich mit Dingen, von denen man vorher noch gar nicht wusste, dass sie wichtig sind. Dass ich mich, zu Hause vorm Laptop sitzend, in einem Online-Gymnastikkurs gemeinsam mit anderen kugelrunden Frauen wöchentlich meinem Beckenboden widme oder mich frage, was denn eigentlich der Unterschied zwischen einem Strampler und einem Babyschlafanzug ist, wie viele ich davon brauche und in welcher Größe – das hätte ich mir vor ein paar Jahren auch noch nicht vorstellen können. Man muss sich als Frau auch plötzlich keine Gedanken mehr über die eigene Figur machen – Stichwort Schokoriegel. Man ist eben einfach rund. Ich hielt das immer für ein lahmes Vorurteil, aber es wird plötzlich tatsächlich alles anders und vieles bisher Wichtige auf einmal nebensächlich. Das ist eine ganz gute und gesunde Erfahrung, denke ich.

Prioritäten werden zurechtgerückt, neue Blickwinkel geöffnet. Nach dem Mutterschutz werde ich für eine ganze Weile in Elternzeit gehen; und deshalb eben dieser Tage die Lokalredaktion Ludwigshafen und die RHEINPFALZ – zumindest vorübergehend – verlassen.

Machen Sie’s gut!

Die Elternzeit endet irgendwann und ich komme zurück. Trotzdem fühlt es sich dieser Tage wie ein großer Einschnitt an. Denn er hat mir immer viel Freude gemacht, dieser oft stressige, intensive und auch nervenaufreibende Job. Man sieht sich sicher mal in der Stadt, dann mit Kinderwagen (auch so eine Wissenschaft für sich). Und bevor ich jetzt sentimental werde, ziehe ich mir einen Schokoriegel.

Die Kolumne

Fünf Redakteure berichten für die RHEINPFALZ über Ludwigshafen. Ihre Erlebnisse aus dem (Arbeits-)Alltag nehmen die Redakteure in der Kolumne „Quintessenz“ wöchentlich aufs Korn.