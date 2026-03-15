Sie lassen Zahlen atmen, Dosen glänzen und Körper denken – gegen den Strom. Das brasilianische Spitzenensemble Grupo Corpo begeistert an zwei Abenden im Pfalzbau.

Was dabei leicht übersehen wird: Diese hochpräzise, weltläufige Compagnie ist seit 51 Jahren unterwegs – gegründet als Familienunternehmen in Belo Horizonte. Brüder, Ideen, Disziplin: Aus familiärer Nähe wuchs eine unverwechselbare Ästhetik, in der Vertrauen zur Voraussetzung von Risiko wurde. Vielleicht erklärt das die besondere Körpersprache von Grupo Corpo: geschlossen im Denken, frei im Fluss.

Grupo Corpo betreibt Bewegung als Philosophie. Der Körper ist kein Erzähler, sondern Erkenntnisorgan. Muskeln argumentieren, Gelenke widersprechen, Formationen antworten einander. Klassische Präzision trifft afrobrasilianischen Puls, Strenge küsst Sinnlichkeit – und beides bleibt nie stehen.

Impulse wie Rechenoperationen

„21“ hieß das erste von zwei aufgeführten Stücken. Entstanden 1991 markiert es den Wendepunkt als erste Choreografie der Compagnie mit eigens komponiertem Soundtrack – geschrieben von Marco Antonio Guimaraes für das Ensemble Uakti. Die Musik zählt, teilt, verschiebt – gespielt auf teils vom Komponisten selbst erfundenen Instrumenten. In acht Sequenzen gibt es Naturtöne und klassische Reminiszenzen, afrobrasilianische Beats, Jazz und Gypsie-Sounds – ein Klangteppich, der im Bühnenbild seine Entsprechung findet: Ein Tüllvorhang lässt szenenweise Tänzer wie in einer Box agieren. Später werden sie vor einem monumentalen Patchwork in leuchtenden Farben folkloristische Fröhlichkeit feiern.

In „21“ wird Klang gebaut, nicht begleitet. Choreograf Rodrigo Pederneiras übersetzt diese Zahlenwelt in eine Körpersprache von chirurgischer Schärfe: Linien formieren sich wie Gleichungen, Gruppen kippen in neue Ergebnisse, Impulse laufen durch den Raum wie Rechenoperationen. Doch bei aller Konstruktion bleibt „21“ sinnlich. Die 22 Tänzerinnen und Tänzer hören mit den Füßen, denken mit dem Rücken, atmen im Takt der Logik. Farbe setzen die Kostüme von Freusa Zechmeister; das Licht von Paulo Pederneiras gliedert den Raum in rhythmische Felder. Mathematik bekommt Muskeln – und Herzschlag.

Schuppen aus Sardinendosen

Nach der Pause wird aus Zahl Wasser. „Piracema“ – (etwa: Fischmarathon), benannt nach dem stromaufwärts gerichteten Wandern der Fische zu ihren Laichplätzen – denkt Tanz als Widerstand und Erneuerung. Schon das Bühnenbild spricht Klartext: Der Rückhang besteht aus 82.000 Sardinendosen-Deckeln, fischschuppenartig vernäht. Was zunächst industriell wirkt, beginnt im Licht zu leben: Es schimmert, flirrt, atmet. Blech wird Fluss, Konsum wird Oberfläche, Oberfläche wird Bewegung.

Auch der Entstehungsprozess folgt diesem Gedanken des Gegenlaufs: Die Choreografie wurde zunächst getrennt entwickelt – jeweils mit einer Hälfte des Ensembles. Erst später wurden beide Teile zusammengeführt. Ein choreografisches Pingpong, bei dem jede Gruppe ihre eigene Strömung ausbildet, bevor sich alles mischt. Man sieht es auf der Bühne: unterschiedliche Bewegungsqualitäten, leicht verschobene Akzente, ein produktives Reiben. Einheit entsteht nicht durch Gleichschritt, sondern durch Begegnung. Die Musik der Chicagoer Komponistin Clarice Assad liefert dazu einen Klangteppich aus Elektrobeats, Techno und Vokalverzerrungen. Die Musik spannt den Bogen zwischen Archaischem Puls und zeitgenössischer Weite. Gemeinsam mit Cassi Abranches findet Rodrigo Pederneiras hier eine weichere, wellenförmige Körpersprache. Formationen gleiten, prallen ab, sammeln sich neu. Der Körper denkt nicht mehr in Zahlen, sondern in Strömungen. Unterstützt wird dieser Eindruck durch die silbrig schimmernden Kostüme von Susana Bastos und Marcelo Alvarenga – die Tänzer werden zu Reflexen im Wasser.

Am Ende hat man gerechnet und ist geschwommen, hat gezählt und gegengehalten. „21“ beweist , dass Ordnung tanzen kann. „Piracema“, dass Widerstand fließt. Und dazwischen steht eine Compagnie, die einem begeisterten Ludwigshafener Publikum zeigte, wie aus familiärer Nähe weltweite Kunst wird.