Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Trauerprozesse bei Kindern stehen beim Online-Vortrag der Reihe „Im Angesicht der Ewigkeit“ am 6. Mai um 19 Uhr im Heinrich-Pesch-Haus im Mittelpunkt. Kinder- und Familientrauerbegleiterin Stephanie Witt-Loers informiert, wie man trauernden Kindern zur Seite stehen kann.

„Kinder trauern wie Erwachsene – so schwer, so lang, aber anders“, sagt Stephanie Witt-Loers. Da in der Kindheit erfahrene Verluste und deren Bewältigung Einfluss auf die weitere Entwicklung