Zwei Ackerstücke auf dem Kindergartengelände bepflanzen und Kinder für Lebensmittel und gesunde Ernährung zu sensibilisieren – das ist das Ziel der beiden städtischen Kitas in Friesenheim. Ihr Projekt „AckerRacker“ haben die Einrichtungen jetzt vorgestellt.

Welche Wege Lebensmittel von der Planung über die Aussaat und Pflanzung bis zur Ernte und Verwertung nehmen – unter anderem das sollen die Jungen und Mädchen über die direkte Arbeit auf den Flächen lernen. So erklärten Silke Kettner und Nadine Dinasta, die Leiterinnen vom Kinderhaus am Ebertpark und von der Kindertagesstätte (KTS) Friesenheim, das Projekt „AckerRacker“. Gemeinsam mit ihren Mitarbeitern stellten sie es am Dienstag vor. Die Initiative ging von Erzieherin Anna Wilhelm aus, die ihre Kollegen und das Team in der benachbarten KTS Friesenheim ebenso davon begeistern konnte wie die Eltern und natürlich die Kinder.

Lernplattform liefert Infos

„AckerRacker ist eine Lernplattform, über die wir Informationen und professionelle Begleitung bekommen“, berichtete Silke Kettner. Bevor überhaupt etwas auf dem geplanten Ackerstück im Garten gepflanzt werden konnte, musste zunächst der Boden mit Mulch versorgt werden, um die Humusbildung und damit die Grundlage für nährstoffreiche Erde zu schaffen. Am 12. Mai werde dieses rund 20 Quadratmeter große Stück mit verschiedenen Gemüsesorten wie Gelbe Rüben und Kartoffeln bepflanzt. Einige Tage davor, am 6. Mai, bereiten Eltern und Kinder als „Acker-Buddys“ das zweite, ebenfalls rund 20 Quadratmeter große Teilstück vor, das im Herbst bepflanzt werden soll.

Finanziert wird das Projekt zum einen durch Hauptsponsoren, die den Löwenanteil der Kosten über vier Jahre hinweg tragen, so die Verantwortlichen. Darüber hinaus übernehmen die beiden Einrichtungen noch einen Eigenanteil, zu dem die Fördervereine beitragen. Einen Spendenscheck in Höhe von 500 Euro überreichten bei der Projektpräsentation die stellvertretenden Friesenheimer Ortsvorsteher, Bundestagsabgeordneter Christian Schreider und Eva Kraut (beide SPD). „Damit ist unser Eigenanteil für 2023 gesichert, aber für die kommenden Jahre würden wir uns über Spenden freuen“, sagten die Leiterinnen der Einrichtungen.

Kinder und Verantwortliche bei der Scheckübergabe. Foto: mmö

„Es ist ein tolles Projekt, denn die Kinder haben heute immer weniger Bezug zur Natur und zur Landwirtschaft“, betonte Schreider. „Nach Corona ist es wichtig, dass die Kinder gemeinschaftlich zusammen etwas tun und gemeinsam etwas aufbauen“, hob Pascal Thümling vom Bereich Kindertagesstätten der Stadt hervor.

Die Motivation für das Bearbeiten des Ackerstücks sei bei Eltern und Kindern gleichermaßen groß: „Es ist eine tolle Sache. Die Kinder lernen hier, wo das Gemüse herkommt, denn nicht jeder hat die Möglichkeit, selber etwas anzubauen“, sagte Stefanie Burgahn als Elternausschuss-Vorsitzende des Kinderhauses am Ebertpark.

Probieren und kochen

„Es ist schön, zu sehen, mit wie viel Spaß die Kinder mitmachen und gemeinsam arbeiten“, bestätigte Silke Kettner. Und wenn das Gemüse geerntet wird, soll es direkt in den beiden Einrichtungen probiert und beim Kochen verwendet werden, kündigte ihre Kollegin Nadine Dinasta von der KTS Friesenheim an.

Zur Sache: Das Projekt

„AckerRacker“ ist ein nachhaltiges Bildungsprogramm für Kinder von drei bis sechs Jahren. Entwickelt wurde es von „Acker e.V.“, einem gemeinnützigen Sozialunternehmen, das Kindertagesstätten und Schulen dabei unterstützt, gemeinsam mit den Kindern auf einer einrichtungseigenen Ackerfläche Gemüse anzubauen. Mittlerweile beteiligen sich dem in Potsdam sitzenden Unternehmen zufolge 440 Kitas in Deutschland, Österreich und der Schweiz an dem Projekt.