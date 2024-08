Was ist alles nötig, damit die Zeitung morgens druckfrisch im Briefkasten liegt? Wann liefern die Redakteure ihre Texte, und wie wird aus den Computerseiten überhaupt bedrucktes Papier? All das haben die Teilnehmer der dritten RHEINPFALZ-Sommertour erfahren, die ins Oggersheimer Druckzentrum ging. „Das war spannend“, waren sich am Ende alle einig.

„Wir leben und lieben die Pfalz“, betont Chefredakteur Yannick Dillinger im vorab gezeigten Imagefilm. Und im Druckzentrum Oggersheim,