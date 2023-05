Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Nach 30 Jahren schließt der ganz besondere Radladen mit einem herzlichen Vermieter in Ruchheim. Mit der Pandemie hat sich alles verändert – es mangelt an Nachschub und an Ersatzteilen. Deshalb ist am 30. Oktober definitiv Schluss für Heinz und Andrea Storz.

Normalerweise würde Heinz Storz am 1. November Jubiläum feiern: 30 Jahre „Tri-Treff Storz“ in Ruchheim. Doch der Radladen in der Fußgönheimer Straße 33 schließt