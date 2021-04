Mit dem Heißluftballon über Ostafrika fahren, fremde Landschaften und andere Kulturen entdecken – das abenteuerliche Unterfangen hat etwas so Verheißungsvolles, dass ich darauf hereingefallen bin. Bis ich vor kurzem „Fünf Wochen im Ballon“ (1863) von Jules Verne als Lesung gehört habe, war mir gar nicht klar, dass die wissenschaftlich fundierten Romane des französischen Schriftstellers (1828 bis 1905), der als Vorreiter der Science-Fiction-Literatur gilt, aus heutiger Sicht bisweilen unerträglich rassistisch wirken. Kannibalenszenen sind in jüngeren Ausgaben schon herausredigiert, aber immer noch schildert ein englischer Geograph bei seiner Ballonfahrt, wie er sich vor einer Horde Afrikaner ängstigt, die wild wütend auf die Bäume steigen und schreien. Beim Näherkommen entpuppen sie sich als Paviane. Ob die „Naturmenschen“ in Afrika oder Australien „Affen“ seien oder immerhin „seelenbegabte Wesen, wenn auch auf der untersten Stufe der Menschheit“ (alles Zitate!), lässt Jules Verne seine europäischen Reisenden in „Die Kinder des Kapitän Grant“ (1876) erörtern. Genau genommen kann man diese Literatur heute nicht mehr unkommentiert publizieren. Aber sie ist ein interessantes Zeitdokument, das deutlich macht, wie in der Epoche des Kolonialismus rassistisches Denken geformt wurde – und leider bis heute fortwirkt.

Verschleppte Mädchen

Wie kann ein Machtungleichgewicht so über Jahrhunderte festgeschrieben werden? Das erzählt eindrücklich die Schriftstellerin Yaa Gyasi, 1989 in Ghana geboren und im Süden der USA aufgewachsen, in dem Bestseller „Heimkehren“, ein episodisches Epos über zwei Familien: Eine junge Frau wird als Sklavin über den Atlantik verschleppt, während ihre Schwester bei einem westafrikanischen Stamm lebt, der seine Feinde an Sklavenhändler ausliefert. Die Ohnmacht, die von Generation zu Generation erlitten wird, weil die Sklaverei in den Knochen steckt, ist stellenweise schwer zu ertragen, aber man versteht dadurch die Wut besser, die zu den Black-Lives-Matter-Protesten führt.

„Das sind keine Menschen“

Dass Polizeigewalt gegen Schwarze eine Tradition in den Vereinigten Staaten habe, erklärt auch die Übersetzerin Pieke Biermann im Deutschlandfunk. „Die Urgründe der US-amerikanischen Polizei sind die Slave-Guards gewesen. Die Wächter über die Sklaven. Das heißt, die haben von Anfang an gelernt, das sind keine Menschen, die wir wie Menschen behandeln.“ Die Sendung „Der Kampf gegen Rassismus gehört zur afroamerikanischen Literatur“ zum Nachhören sowie eine lange Literatur-Empfehlungsliste gibt es auf der Webseite www.ardaudiothek.de oder in der Ard-Audiothek, die man als App aufs Smartphone laden kann.

Fummeln unterm Rock

Aktuell erscheint mir wieder – neben „Moonlight“ natürlich – der oscargekrönte Film „L.A. Crash“ (2006) von Paul Haggis, einem Hexenkessel voller Vorurteile, Misstrauen und Ängsten gegenüber Menschen verschiedener Herkunft: Ein iranischer Kurzwarenhändler, der sich bedroht fühlt und eine Waffe kauft, eine reiche Weiße, die klischeemäßig von schwarzen Kriminellen überfallen wird, ein afroamerikanisches Akademiker-Paar, das im Auto flirtet und von einem Polizisten angehalten wird. Der weiße Cop befummelt die Frau unterm Rock und demütigt das Paar. In dem Episodenfilm treffen alle irgendwann eine fatale Fehlentscheidung, weil sie in ihre Denkweisen verstrickt sind. Doch die Schicksale sind miteinander verwoben. Auch der Cop wird die Frau, die er belästigt hat, zufällig wieder treffen: eingeklemmt in einem brennenden Auto. Überwältigendes Kino, aber mit einem rassismuskritischen Blick müsste ich das Werk noch einmal genauer anschauen.

Die weiße Limousine

Literatur, Musik und Film setzen sich schon länger mit diesen Themen auseinander, und was ist mit der Oper? Sie ist die „große, weiße und ultra-teure Limousine des Kulturbetriebs“, sagen die Theatermacher Johannes Müller und Philine Rinnert. Sie rolle mit einem Kofferraum voller exotischer Stücke in die Gegenwart, ohne vom geschärften Bewusstsein für Diskriminierung und postkolonialer Theorie irgendetwas mitbekommen zu haben. Gleichzeitig sei sie „farbenblind“ und damit geradezu fortschrittlich, wenn etwa Aida mit einer Kasachin besetzt werde. Um „Talk about race“ geht es am Freitag, 17. Juli, 18 Uhr, in dem Interviewfilm, der beim Mannheimer Sommer digital abrufbar ist: www.nationaltheater-mannheim.de. In diesem Jahr steht das Festival unter dem Motto „Jenseits des Serails“, um das Repertoire der Oper, die sich zeitweise an orientalischen Stoffen berauschte, zu hinterfragen – unter anderem mit dem Vortrag „Exotismus in der Oper“ am 17. Juli, 19 Uhr. Nehmen wir „Madama Butterfly“, deren Narrativ auf einer autobiographischen Erzählung (1887) von Pierre Loti basiert. Darin sucht der französische Marineoffizier nach der idealen japanischen Frau, wie sie auf asiatischen Vasen abgebildet sind. Und wie beschreibt er die Landsleute seiner Braut? Als „gelb“, „weiblich“ und „affenartig“. Diese Wortwahl kommt uns doch irgendwoher bekannt vor ...

