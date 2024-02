Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Linie Acht rollte wieder. Nach vier Jahren Pause geht es an Faschingssamstag von der Endhaltestelle Oppau bis nach Rheingönheim. Und das mehrmals an diesem Tag. In der Bahn herrscht Partystimmung – auch wenn ein Abschied ansteht.

Schon beim ersten Start um 11.11 Uhr waren die Wagen bis auf den letzten Platz gefüllt. Es gab da kein Durchkommen mehr. Schwerstarbeit auch für „Schaffner“ Uwe Geisendörfer von