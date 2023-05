Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kaum größer als ein DIN-A4-Blatt war der Koffer, mit dem Ursula Michel im Jahr 1939 mit einem der letzten sogenannten „Kindertransporte“ von Deutschland nach England ausreiste. Gestern war deren Tochter Judith Rhodes virtuell zu Gast in der Klasse 10a der Adolf-Diesterweg-Realschule plus in Oggersheim, um über das Schicksal ihrer Familie im Zweiten Weltkrieg zu erzählen.

Aus ihrem Arbeitszimmer im englischen Leeds berichtete Rhodes – eine Premiere. Auch die Adolf-Diesterweg-Realschule plus und Organisatorin Kerstin Scholl (Didaktische Koordinatorin)