25.000 Sinkkästen reinigt der Bereich Stadtentwässerung/Straßenunterhalt in einem Intervall von etwa einem Jahr im Auftrag der Tiefbausparte im Stadtgebiet. Das geht aus einer Antwort der Verwaltung auf einen CDU-Antrag in der jüngsten Ortsbeiratssitzung in Friesenheim hervor. Die Union hatte wegen der Überprüfung der Kanalschächte in Straßen mit hohem Baumbestand nachgefragt – wie etwa die Leuschnerstraße, wo die Vorrichtungen zur Oberflächenentwässerung („Gully“) nach Ansicht der CDU häufig von Laub verstopft seien.

Häufig zugeparkt

Der Verwaltung zufolge konnte das übliche Reinigungsintervall bei Straßenrinnen und Sinkkästen in der Leuschnerstraße im Vorjahr wegen dort geparkter Fahrzeuge nicht vollständig eingehalten werden. Temporäre Halteverbotsschilder aufzustellen, um betreffende Abschnitte freizuhalten, sei in der bisherigen Budgetplanung nicht berücksichtigt worden. Künftig werde zwischen den zuständigen Bereichen eine enge Abstimmung angestrebt, um die Situation zu verbessern. Die CDU nahm das zur Kenntnis. Ihr Sprecher Thorsten Ralle monierte allerdings, dass die Antwort der Verwaltung viel zu spät komme. Die problematische Jahreszeit sei der Herbst. Seine Fraktion werde an dem Thema dranbleiben.