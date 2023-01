Seit 50 Jahren hilft die „Aktion 72“ Bedürftigen in Ludwigshafen und unterstützt Organisationen. Auch in diesem Jahr begleitet die RHEINPFALZ die Initiative und bittet um Spenden. Hilfe wird an vielen Stellen gebraucht, wie diese Beispiele zeigen.

Fall 75: Die steigenden Lebensmittelpreise trafen in diesem Jahr viele Menschen besonders hart. Durch die Preissteigerung kamen auch Menschen, die bisher nicht auf Unterstützung angewiesen waren in die Situation sich Lebensmittel nicht mehr leisten zu können. Aus Mitteln der Aktion 72 besorgte die Sozial- und Lebensberatung im Haus der Diakonie zahlreiche Lebensmittelgutscheine, um Menschen schnell und unbürokratisch zu helfen.

Fall 76: Frau M., 36 Jahre alt, leidet seit ihrer Jugend unter einer psychischen Erkrankung und ist deshalb nicht mehr in der Lage, zu arbeiten. Sie erhält eine Rente wegen Erwerbsminderung in Höhe von 800 Euro. Da Frau M. auch nicht mehr ausreichend in der Lage ist, sich um ihre Angelegenheiten zu kümmern, wird sie seit einiger Zeit vom SKFM Betreuungsverein Ludwigshafen in rechtlichen Angelegenheiten unterstützt. Seit sich die Lebensmittelpreise stark erhöht haben, reicht Frau M. das Geld nur zum Notwendigsten. Mit einer Spende der Aktion 72 wurde eine Lebensmittelrechnung der Frau bezahlt.

Fall 77: Herr H. ist nach einer Krebserkrankung erwerbsunfähig und bezieht eine kleine Rente. Bis zum Sommer im vergangenen Jahr kam er damit zurecht, aber die aktuellen Preiserhöhungen kann er nicht mehr verkraften. Nach einigem Zögern beantragt er Unterstützung und erhielt vom Sozialamt noch den Hinweis, dass er sich auch bei der Tafel in Ludwigshafen registrieren kann, um regelmäßig Lebensmittel zu beziehen. Die Tafel wird mit Mitteln der Aktion 72 unterstützt.

Fall 78: Musik entspannt, lenkt von Schmerzen und anderen Symptomen ab und hilft sogar bei Atemnot. Daher kommt mehrmals wöchentlich ein ausgebildeter Musiktherapeut auf die Palliativstation im St. Marienkrankenhaus und musiziert mit oder für die Patienten. „Mal arbeitet er mit Klangschalen, mal setzt er sich ans Klavier und gibt ein Wunschkonzert“, berichtet Stationsleiterin Beatrice Kaube. Die hilfreiche Arbeit des Musiktherapeuten ermöglicht der Förderverein Hospiz und Palliativ, der von der Aktion 72 unterstützt wird.

Fall 79: Im Mai unternahm das Frauenhaus Ludwigshafen mit den Frauen und Kindern einen erholsamen Tag im Kurpfalzpark in Wachenheim . Alle Bewohner genossen den Ausflug in die Natur. Besonders die Kinder freuten sich über die frische Luft und den Platz zum Spielen, Forschen und Erkunden. Die Aktion 72 ermöglichte mit ihrer Unterstützung den Bewohnerinnen und Kindern einen schönen Tag mit tollen Erinnerungen und einer Menge Spaß.

Spendenkonto

„Aktion 72“, Sparkasse Vorderpfalz,

IBAN DE 70 5455 0010 0000 0067 00.