Mediziner werben für die Vorsorge und Früherkennung von Darmkrebs. Dass es jeden treffen kann, zeigt dieser Fall. Die Seniorin Ruth Müller hat die Krankheit zunächst nicht bemerkt. Doch dank moderner Behandlungsmethoden hat sie überlebt.

Die Geschichte von Ruth Müller (Name von Redaktion geändert) soll Mut machen. 2021 erhielt die damals 71-Jährige die Diagnose Darmkrebs. Wie sie von der Erkrankung erfuhr, wie die Behandlung aussah und wie es ihr heute geht, darüber sprachen wir mit ihr und Professor Christoph Eisenbach, dem Chefarzt Gastroenterologie und Diabetologie an der GRN-Klinik Weinheim.

Ruth Müller wachte eines Nachts im Juni 2021 auf, schnappte nach Luft. Weil ihr Ehemann zu diesem Zeitpunkt im Krankenhaus lag, rief sie den Rettungsdienst, der sie direkt in die GRN-Klinik Weinheim fuhr. „Ich hatte schon drei, vier Wochen lang immer wieder Atemprobleme. Jeder Schritt fiel mir schwer“, erinnert sie sich im Nachgang. In der Notaufnahme wurde ihr nach einer eingehenden Untersuchung Blut genommen. Die Diagnose: Blutarmut. Ein erster Hinweis auf eine Darmkrebserkrankung.

Blutverlust unbemerkt

„Man muss das Blut nicht unbedingt merken. Auch wenn man über einen längeren Zeitraum Tröpfchen für Tröpfchen verliert, führt dies zu einer Blutarmut“, erläutert Professor Eisenbach, seinerzeit einer der behandelnden Ärzte von Ruth Müller an der GRN-Klinik Weinheim und Vorstandsmitglied der Stiftung Lebensblicke, die sich seit 1998 für die umfassende Information der Bevölkerung über die Möglichkeiten der Darmkrebsfrüherkennung ebenso wie für die Motivation zur Teilnahme an den angebotenen Maßnahmen einsetzt.

„Ich habe zu keinem Zeitpunkt vorher etwas gemerkt, hatte kein Blut im Stuhl gesehen“, sagt die 72-jährige Weinheimerin. Zunächst wurden ihr Blutkonserven zugeführt. „Drei, vier Beutel waren das schon. Danach ging es aber mit der Atmung schon etwas besser“, sagt die Patientin. Die Diagnose Darmkrebs habe ihr den Boden unter den Füßen weggezogen, berichtet sie, „aber ich wusste, dass ich kämpfen werde. Ich habe mich zu keinem Zeitpunkt in die Ecke gestellt und ans Aufgeben gedacht.“

Zweite Hiobsbotschaft

In einem ersten Schritt wurde ihr bei der Tumoroperation ein Stück Darm entfernt. Die gute Nachricht damals: keine Metastasen. Aufatmen bei Ruth Müller, doch im Herbst folgte die Hiobsbotschaft: Es hatten sich doch Lebermetastasen gebildet. Eine Chemotherapie war unumgänglich. „Ich habe es ganz gut weggesteckt, habe kaum Haare verloren. Die Fingernägel wurden etwas brüchig, aber ansonsten hielten sich die Nebenwirkungen doch in Grenzen. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt“, arrangierte sich die rüstige Seniorin mit der Situation, schaute immer positiv nach vorne.

Die heutige Chemotherapie sei nicht mit der früheren zu vergleichen, möchte Professor Eisenbach den Menschen die Angst nehmen. Müller reagierte sehr gut auf die Behandlung. Nach einer Mikrowellenablation der letzten Metastase im Mai 2022 – dabei werden Krebszellen mit Hitze von innen zerstört – gab es keinen Tumornachweis mehr. „Ich fühle mich heute gut und kann ganz normal essen“, sagt die 72-Jährige. Nach wie vor muss sie sich – den Leitlinien entsprechend – eng getakteten Nachsorgeuntersuchungen unterziehen. Kein Problem für Müller. „An die Darmspiegelung, an das MRT habe ich mich gewöhnt“, sagt sie Bleiben die Untersuchungen fünf Jahre ohne Befund, gilt sie als krebsfrei beziehungsweise geheilt.

Vorsorge wichtig

Ruth Müller hatte Glück im Unglück, denn nicht immer geht eine Darmkrebserkrankung so glimpflich aus. Umso wichtiger ist die Vorsorge und Früherkennung, für die sich die in Ludwigshafen ansässige Stiftung Lebensblicke, die in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen feiert, so vehement und mit Nachdruck einsetzt. „Nur rund 25 Prozent der Vorsorgeberechtigten nehmen das Angebot zur Darmkrebsvorsorge wahr“, bedauert Professor Eisenbach.

Auch Ruth Müller gehört zu jenem Viertel, das die Möglichkeit eines Stuhltests oder einer Darmspiegelung nicht wahrgenommen hat. Mit dem Wissen von heute hätte sie dies garantiert getan.

Jährlich 60.000 Erkrankte

„Vorsorge kann Leben retten“, wird Professor Jürgen Riemann, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Lebensblicke, nicht müde, immer und immer wieder zu betonen. Mehr als 60.000 Menschen erhalten jedes Jahr in Deutschland die Diagnose Darmkrebs. Früh erkannt, sei Darmkrebs jedoch meist heilbar.

Mit ihrer Geschichte möchte Ruth Müller den Menschen Mut machen, zeigen, dass eine solch einschneidende Diagnose nicht das Ende der Welt bedeutet. „Ich habe von Anfang an offen über meine Erkrankung gesprochen und habe jetzt auch mein Umfeld motiviert, eine Vorsorge zu machen“, sagt sie. Gerade Familienangehörige hätten ein erhöhtes Risiko, ebenfalls an Darmkrebs zu erkranken. „Daher ist insbesondere auch bei ihnen die Vorsorge von großer Bedeutung“, betont Professor Eisenbach.

Im Netz

www.stiftung-lebensblicke.de

Die Serie

In dieser Serie beleuchten wir die Arbeit der Stiftung Lebensblicke in den vergangenen 25 Jahren. Den vorherigen Teil der Serie lesen Sie hier.