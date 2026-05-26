Zubaka unterstützt seit Jahren Schüler mit Migrationsgeschichte, auch in Ludwigshafen. Jetzt endet das Angebot. Eine dritte Klasse zeigt, was das Bildungsprojekt bewirkt.

Als die Kinder aus der Pause zurückkommen, wartet Leonie Hölderlin schon im Klassenzimmer. Ein Schuljahr lang begleitet sie diese dritte Klasse der Wittelsbachgrundschule im Ludwigshafener Süden. Einmal wöchentlich ist sie für vier Schulstunden dabei. Hölderlin ist Teil von Zubaka („Zukunftsbaukasten“), einer Bildungsorganisation, die vor allem zugewanderten Kindern im Unterricht helfen möchte. Die Teams üben Deutsch, vermitteln Orientierung im Schulalltag und helfen den Kindern, in ihrem neuen Umfeld Fuß zu fassen. Doch damit ist bald Schluss: Ende Juli stellt die Organisation ihre Arbeit ein. „Die Finanzierung ist nicht mehr nachhaltig möglich“, sagt Hölderlin.

Am Anfang der Stunde erzählen die Kinder, wie es ihnen geht und was sie bewegt: von Kieferorthopädenterminen, Friseurbesuchen oder Albträumen. Einige strahlen, weil ein Klassenkamerad bei den Bundesjugendspielen den ersten Platz geholt hat. Vieles dreht sich ums Erzählen – passend zum Projekt „Sprache und Medien“, das durch die Heidehofstiftung und eine Spende der BASF gefördert wird.

Themen aus der Lebenswirklichkeit

Oft geht Zubaka in Integrationsklassen. An der Wittelsbachschule begleitet Hölderlin eine reguläre Klasse – in der aber fast alle Kinder Migrationsgeschichte haben. Für Lehrerin Christina Müller ist Hölderlin eine große Unterstützung. „Sie greift Themen aus der Lebenswirklichkeit der Kinder auf“, sagt sie – Fakenews, Cybermobbing, Kinderrechte. Auch digitale Fähigkeiten kommen vor: Die Kinder lernen etwa den Umgang mit Tablets. „Das kommt bei mir oft zu kurz“, sagt Müller. Die Stunde von Zubaka schafft zudem eine Umgebung ohne Druck. „Hier können Schüler sich bewertungsfrei austauschen. Das stärkt den Zusammenhalt.“

Bastelprojekt im Unterricht: Die Kinder gestalten ihr eigenes Stadtviertel. Foto: Matthias Rinck

Und sie selbst profitiere ebenfalls: „Ich lerne die Kinder in der Beobachterrolle ganz neu kennen.“ Gerade arbeiten die Kinder an einer eigenen Stadt aus Pappe, mit bemalten Häusern und viel Fantasie. „Wir waren mit den Schülern im Viertel unterwegs, und ich habe die Häuser gesehen, in denen sie wohnen“, sagt Müller.

Schulen und Lehrer müssen offen sein

Damit solche Angebote funktionieren, müssten Schulen und Lehrer dafür offen sein, sagt Hölderlin. „Wir stellen Zubaka vor, und die Schulen schlagen Klassen vor, bei denen es passen könnte.“ Manche Lehrkräfte hätten Hemmungen, bestätigt Müller – aus Sorge, Unterrichtszeit zu verlieren. „Aber hier werden viele Inhalte aus Deutsch und Sachkunde aufgegriffen. Es geht also nichts verloren.“ Und sie ist überzeugt: Diese Zeit müsse man sich nehmen.

Auch die Kinder erzählen, was ihnen an Zubaka gefällt. Lina berichtet vom „Surfschein“, bei dem sie gelernt haben, wie man sicher im Internet unterwegs ist. Ali mag, dass sie eigene Ideen einbringen können. Lidya sagt, es sei anders als regulärer Unterricht. Viele schätzen, dass sie bei Zubaka mehr reden können als im normalen Unterricht – und dass es Ausflüge gibt.

Geld bleibt aus

In Ludwigshafen betreut Zubaka derzeit an der Goetheschule-Nord, der Wittelsbachschule und der Erich-Kästner-Schule sieben Klassen mit rund 120 Schülern. Auch in Mannheim ist die Organisation in mehreren Vorbereitungsklassen aktiv. Seit dem Start in der Rhein-Neckar-Region vor fünf Jahren erreichte das Angebot in den beiden Schwesterstädten insgesamt etwa 1800 Kinder und Jugendliche, darunter an der Gräfenauschule. Bundesweit waren es seit der Gründung mehr als 8400 Schüler in über 400 Klassen.

In der Klasse entsteht ein Raum ohne Leistungsdruck. Wegen fehlender Förderung kann sich das Projekt aber nicht halten. Foto: Matthias Rinck

Dass es nun nicht weitergeht, liege an veränderten Prioritäten, sagt Hölderlin. „Während der Flüchtlingskrise vor zehn Jahren und als durch den Ukrainekrieg viele Menschen herkamen, gab es Geld. Jetzt ist es kein Top-Thema mehr.“ Durch wegfallende staatliche Förderungen sei der Wettbewerb um die verbliebenen Stiftungsgelder härter geworden. Viele außerschulische Projekte hängen an kurzfristigen Förderungen – und brechen weg, wenn politische Prioritäten sich verschieben. Planungssicherheit gab es irgendwann nicht mehr. „Zubaka hatte viel Personal, gerade in der Projektentwicklung“, sagt Hölderlin. Für eine solche Arbeit bräuchte es eigentlich eine stabile Finanzierung.

Vielen Kindern fehlen Grundkompetenzen

An ihrer Arbeit bei Zubaka schätzt Hölderlin die große Freiheit. „Ich konnte eigene Ideen einbringen und frei arbeiten.“ Für sie geht es nur noch bis Ende Juni weiter. Dann beginnen die Sommerferien – und das Angebot an der Wittelsbachgrundschule endet ganz regulär. Doch anders als sonst wird es keine neuen Klassen mehr geben. Eine neue Stelle hat Hölderlin immerhin gefunden: als pädagogische Hilfskraft an einer Mannheimer Schule, finanziert über das Zukunftschancenprogramm. Denn der Bedarf an Förderung ist hoch.

Im Stuhlkreis erzählen die Kinder, was sie geschafft haben – und was schwierig war. Foto: Matthias Rinck

Am Ende der Stunde sitzen alle im Stuhlkreis. Während ihre Stadtmodelle in der Mitte stehen, erzählen die Kinder, wie die Gruppenarbeit lief. Beinahe wirkt es wie normaler Unterricht. Aber doch nicht ganz. In wenigen Wochen wird es diese Stunden und Zubaka nicht mehr geben – und die Kinder, das steht fest, werden sie vermissen.