Das Thema unerlaubte Bebauung in Kleingärten hat in Friesenheim für viel Aufregung gesorgt. Im Ortsbeirat wird es dazu keine Aussagen mehr geben, weil juristische Verfahren begonnen haben, teilte Ortsvorsteher Günther Henkel (SPD) mit. Er stellte ein neues brisantes Thema zur Diskussion. Die zuletzt zunehmende Praxis der Umwandlung von bestehenden Vorgärten vor Wohnhäusern in private Parkplätze.

„Ich bin aktuell auf ein ganz neues Thema mit großer Brisanz gestoßen. Es geht um Straßenzüge in Friesenheim mit Vorgärten vor den Häusern. Einige Hausbesitzer