Brot-Pabst Peter Kapp und die Mannheimer Manufaktur „Brot & Salz“ haben in Q6/Q7 gemeinsam einen Pop-up-Store eröffnet. Was sich dahinter verbirgt.

Peter Kapp backt wieder. Der bekannte Brot-Pabst ist seit November 2025 als Berater und Bäcker für die Mannheimer Manufaktur „Brot & Salz“ tätig. Nun haben die beiden „Marken“ in Q6/Q7 gemeinsam einen Pop-up-Store eröffnet. Doch zum Kick-off des kleinen Cafés lässt sich der selbsternannte Brotrevolutionär leider nicht blicken.

Zum Kick-off fehlt der Promi

Peter Kapp backt wieder. Der bekannte Brot-Pabst ist seit November 2025 als Berater und Bäcker für die Mannheimer Manufaktur „Brot & Salz“ tätig. Nun haben die beiden „Marken“ in Q6/Q7 gemeinsam einen Pop-up-Store eröffnet. Doch zum Kick-off des kleinen Cafés lässt sich der selbsternannte Brotrevolutionär leider nicht blicken.

In der Kurve am Eingang des Q6 läuft flotte Mucke. Nicht DJ Baguette, der gerade in Frankreich als gern gebuchter Künstler frischen Wind in die Boulangeries von Nizza bis Nancy reinbringt, steht hinter den Turntables. Dafür DJ Dave, der einen „Are you ready“-Vocal erklingen lässt. Und viele erste Gäste sind bereit und neugierig.

Wie bei einem Hochzeitsarrangement für „Laib und Seele“ ist schließlich alles vorbereitet. Aus Croissants gedeihen Blumen, große, krustige Tessiner Brote verwachsen mit einer Moossäule.

Das schwarze Sepia-Baguette á la Peter Kapp gibt es auch im neuen Pop-up-Café im Quadrat Q6 zu kaufen. Foto: Marco Partner

Dass Brot nicht einfach nur Brot ist, sondern eine hohe Backkunst, ein Handwerk, hat spätestens Peter Kapp deutlich gemacht. In Zeiten, als die Supermärkte und Filialen großer Backhäuser mit vorgebackenen Discounter-Brötchen geflutet wurden, hielt der Bäckerssohn aus Edingen dagegen. Mit langlebigem Sauerteig, mit Qualität und ausgefallenen Ideen, wie schwarzes Baguette mit Sepia und Cranberry.

Doch 2022 erfolgte der Rückzug, wurden alle Filialen und auch der Familienbetrieb in vierter Generation geschlossen. Aus gesundheitlichen Gründen und aufgrund von Personalmangel, wie es hieß. Die alte Filiale in Edingen öffnet ab und an als Wein-Pop-up-Bar. Seine Leidenschaft fürs Brotbacken aber lässt Kapp nicht einfach liegen.

„Make Bread not War“

Mit dem Motto „Make Bread not War“ wird ein Hippieslogan der 1960er-Jahre für die Eröffnung von „Brot & Salz x Peter Kapp“ aufgegriffen. Nicht auf einer Harley aber kommt der Brotkünstler bei seiner angekündigten Rückkehr angefahren, wie man es vermuten würde. „Er lässt sich entschuldigen, es gibt so viel zu tun und er kommt nicht aus der Backmulde. Er ist immer noch mit Herzblut dabei und möchte uns die Aufmerksamkeit geben“, sagt Christian Sprenger von „Brot & Salz“. Der Inhaber der 2021 gegründeten Boutique ist selbst kein Bäckermeister, sondern befindet sich noch in der Ausbildung.

Bevor er sich intensiv mit der Langlebigkeit von Sauerteig befasste, war er sozusagen in der kulinarischen Hochkultur der Region tätig und als gelernter Hotelfachmann etwa im Sterne-Restaurant „Opus V“ auf der oberen Etage von Engelhorn für Service und Management zuständig.

Filiale in Heidelberg

Dass er und sein Team in der Plankenhofpassage P6 auch gut backen können, haben sie bereits bewiesen: das Opus V, das Kaffee auf Hawaii in Mannheim, das Café Nomad und Simon & Bearns in Heidelberg werden mit frischer Teigware von „Brot & Salz“ versorgt, auch in Heidelberg unterhält man eine Filiale. „Wir haben viele Standbeine“, sagt Sprenger, der auch die „Fleischboutique“ betreibt – eine gehobene Kulinarik, die sich nicht hinter teuren Türen versteckt.

„Wir sind Quereinsteiger und haben noch einen Experten gesucht. Und ich bin ein Engelhorner“, erklärt Sprenger, wie es überhaupt zum Kontakt mit Peter Kapp kam. Seit ein paar Monaten lässt er sich nun von der Back-Koryphäe über die Schulter schauen. Die Zwischennutzung im Q6, die zunächst nur bis Sommer vorgesehen ist, sei aus zwei Gründen interessant: um sich probeweise zu erweitern und um neue Konzepte zu testen. „Aber auch, um sichtbar werden zu lassen, dass Peter Kapp mit an Bord ist“, betont er.

„Kunden stimmen täglich ab“

Kenner und Kunden dürften schon bemerkt haben, dass das schwarze Sepia-Baguette im Korb von „Brot & Salz“ steht. „Das Signaturebrot von Peter Kapp“, sagt Hendrik Hoffmann, Geschäftsführer von Center & Retail-Management (CRM), das für die Vermietung der Flächen im Q6/Q7 zuständig ist. Mit Öffnungen und Schließungen kennt er sich also aus. Zuletzt war ein Reisebüro in den Räumen untergebracht, wo nun auch „Exklusives“ kredenzt werden soll: von Croque Monsieur und French Toast bis zum Kokos-Matcha-Latte.

„Die Kunden stimmen täglich ab. Die Gäste in der Innenstadt haben ihre festen Laufrouten. Wir müssen sehen, wie wir sie abholen“, hofft Hoffmann auf eine Win-win-Situation: dass mehr Bummler auf die besondere Bäckerei aufmerksam werden und es wieder mehr Menschen in den „Konsumtempel“ zieht. Im Untergeschoss ist das kulinarische Angebot schließlich stark abgemagert, sind Sitzbereiche des Speisesaals abgesperrt. „Wir kennen die andere Seite und haben mit Insolvenzen im Foodcourt zu kämpfen. Jetzt hoffen wir auf den positiven Effekt“, sagt Hoffmann – und lässt sich zum Pre-Opening die servierten Focaccia-Happen mit Artischocken schmecken.