Im Stadtpark auf der Ludwigshafener Parkinsel sollen keine zusätzlichen Mülleimer aufgestellt werden. Mit ihrem Antrag konnte sich die SPD am Mittwochabend im Ortsbeirat Süd nicht durchsetzen. Das Gremium beauftragte stattdessen den Wirtschaftsbetrieb (WBL), sich Gedanken zu machen, wie das Problem der Vermüllung zu lösen sei. Der Auftrag ging direkt an WBL-Chef Peter Nebel, der die Sitzung im Rathaus live verfolgte. Seinen Angaben zufolge werden die 36 Abfallbehälter im Park mindestens dreimal wöchentlich sowie zusätzlich an Wochenenden geleert. Zweifel an den regelmäßigen Kontrollen und vor allem an der Motivation mancher WBL-Kollegen meldete Alfred Edler (SPD) an. Nebel forderte ihn auf, derlei Versäumnisse umgehend zu melden – mit Datum, Uhrzeit und Kennzeichen des WBL-Fahrzeugs.

„Eventuell nachjustieren“

„Häufigere Leerungen wären schon wichtig, gerade an Wochenenden“, sagte Lorena Schmitt (SPD). Dann seien die Mülleimer immer randvoll oder der Unrat türme sich daneben. Eventuell müsse beim Zeitpunkt der Leerungen nachjustiert werden, meinte Ortsvorsteher Christoph Heller (CDU). Nicht mehr, sondern deutlich weniger oder gar keine Mülleimer – das wäre für Armin Winkler (Grüne) zumindest einen Versuch wert, um dem Problem langfristig Herr zu werden. „Das wäre auch billiger für die Stadtkasse.“ Es gebe Städte, in denen sich dieses Prinzip bewährt habe. Parkbesucher sollten dazu verpflichtet werden, ihren Müll einfach wieder mit nach Hause zu nehmen.