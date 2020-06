Ludwigshafen ist mit 171.000 Einwohnern die größte pfälzische Stadt. Doch die Statistik 2020 des Sportbundes Pfalz zeigt, dass Ludwigshafen und der Rhein-Pfalz-Kreis zum Mitgliederrückgang beigetragen haben.

2019 gab es 505.668 Mitglieder in 2.063 Vereinen, 2020 sind es 502.601 Mitglieder in 2.049 Vereinen. Das sind 3.067 Mitgliedschaften und 14 Vereine weniger. In der Statistik ausgewertet sind die zwölf Monate vom 1. April 2019 bis 31. März 2020. Sportbund-Geschäftsführer Martin Schwarzweller beruhigt: „Die leichten Rückgänge sind im Kontext mit der demografischen Entwicklung normal und für uns keineswegs überraschend.“ Spitzenreiter ist der 1. FC Kaiserslautern. Aber der FCK hat Mitglieder verloren: 17.403 Personen (2019), 17.037 (2020).

Drei Ludwigshafener Klubs unter Top Ten

Drei Vereine aus Ludwigshafen und dem Umland sind bei den 2.049 pfälzischen Klubs unter den ersten Zehn zu finden: 4. Eisenbahner-Sportverein Ludwigshafen 2.965 Mitglieder (2019: 3.065), 5. Ludwigshafener Schwimmverein 2516 (2.519), 10. Turn- und Spielgemeinde Maxdorf 2116 (2.170). Den vorletzten Platz (2048) nehmen die Sportfreunde Ernst-Reuter-Siedlung Ludwigshafen mit drei Mitgliedern ein. 2019 fand sich der Tanzsport-Club Mutterstadt mit ebenfalls drei Personen auf Rang 2063 und war damit Letzter. 2020 liegt er mit drei Mitgliedern auf dem 2.046. von 2.049 Plätzen.

41.852 Mitglieder in 145 Vereinen zählt der Sportkreis Ludwigshafen, das sind im Verhältnis zu der Einwohnerzahl 24,29 Prozent. 154.732 Mitglieder in 169 Vereinen sind es im Rhein-Pfalz-Kreis und damit 32,16 Prozent. An erster Stelle der 14 Sportkreise liegt der Sportkreis Germersheim. Aufschlussreich ist die personelle Bestandsübersicht 2020 der Sportkreise: Ludwigshafen 24.480 männliche Mitglieder und 17.372 weibliche, Rhein-Pfalz-Kreis 29.690 männliche und 20.074 weibliche.