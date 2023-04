Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wandel gehört in einem Einkaufszentrum zum Konzept. Es ist gewünscht, dass von Zeit zu Zeit Geschäfte schließen und neue eröffnen, sagen die Handelsexperten. In der Rhein-Galerie hat es im ersten Jahrzehnt nicht an Veränderungen gemangelt. Dass es mittlerweile leere Läden und weniger namhafte Shops gibt, hat nichts mit der Corona-Krise zu tun.

Einige Ludwigshafener erinnern sich sicher noch an die Bilder: In den ersten Tagen nach der Eröffnung der Rhein-Galerie drängeln sich die Besucher in den Gängen, an den