Der üblicherweise saisonal bedingte Anstieg der Arbeitslosenzahlen in den Sommermonaten ist im August ausgeblieben. Nach Angaben der Arbeitsagentur Ludwigshafen ist die Quote im Bezirk gegenüber dem Juli bei 7,0 Prozent stabil geblieben. In der Stadt Ludwigshafen sank die Quote von 9,6 auf 9,4 Prozent.

Mit 16.250 Personen waren im August 204 weniger arbeitslos gemeldet als im Vormonat und 1773 weniger als vor einem Jahr – das sagen die Zahlen des Arbeitsagenturbezirks Ludwigshafen, zu dem auch Speyer, Frankenthal und der Rhein-Pfalz-Kreis gehören. In den vergangenen vier Wochen hätten 3299 Personen ihre Arbeitslosigkeit beendet, 183 mehr als im Juli und 628 mehr als vor einem Jahr. Im selben Zeitraum hätten sich 3108 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, 323 mehr als im Vormonat und 254 mehr als im Vorjahr.

„Betriebe kehren zurück zum Alltag“

Insgesamt sei es sehr erfreulich, dass damit wieder an die Entwicklungen der Vor-Pandemie-Zeit angeknüpft werden könne, sagt Benjamin Wehbring als Geschäftsführer der Arbeitsagentur. „Dies zeigt, wie robust der regionale Arbeitsmarkt ist. Die Betriebe kehren durch die geänderten Corona-Regeln allmählich wieder zurück zum Alltag und stellen wieder verstärkt ein.“

756 Jobmöglichkeiten wurden laut Agentur im August gemeldet, 198 weniger als im Juli, jedoch 95 mehr als im Vorjahr. Der Bestand umfasse aktuell 3798 Stellen, 145 mehr als im Vormonat und 1075 mehr als vor einem Jahr. „Die Bereiche, die am stärksten Bedarf an Personal gemeldet haben, sind dieselben wie bereits vor der Pandemie: Erbringung wirtschaftlicher Dienstleistungen, Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen, Öffentliche Verwaltung sowie das Gesundheits- und Sozialwesen – hier bieten sich gute Chancen, beruflich neu durchzustarten oder wieder in die Berufswelt einzusteigen“, meint Wehbring.

769 unbesetzte Lehrstellen

Auf dem Ausbildungsmarkt bestünden für Jugendliche, die noch auf der Suche nach einer Lehrstelle sind, ebenfalls gute Möglichkeiten, diese noch klarzumachen. Aktuell seien von den 2677 gemeldeten Ausbildungsplätzen noch 769 unbesetzt. Diesen stünden 2502 Jugendliche gegenüber, die sich im laufenden Berichtsjahr bei der Berufsberatung gemeldet hätten. Von diesen seien noch 689 auf der Suche nach einer Lehrstelle. „Mein Rat an alle Jugendlichen: Am besten bei unserer Berufsberatung melden, um gemeinsam die Möglichkeiten zu besprechen. Einen Termin kann man ganz einfach per Mail an Ludwigshafen.Berufsberatung@arbeitsagentur.de vereinbaren“, sagt Wehbring.

Unverändert bei 7,2 Prozent liegt die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk Mannheim.