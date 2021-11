Corona hat den Arbeitsmarkt in den vergangenen Monaten geprägt. Die Arbeitslosigkeit in Ludwigshafen und der Region ist durch die Pandemie viele Monate angestiegen. Doch nun gibt es Anzeichen für eine Erholung. So ist die Anzahl der Arbeitslosen im November stark gesunken und hat fast wieder das Niveau vor der Pandemie erreicht. Arbeitgeber suchen wieder mehr Personal.

Die aktuellen Zahlen: In der Stadt Ludwigshafen waren im November 8.102 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 202 weniger als im Vormonat und 919 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote in der Stadt sank im Vergleich zum Oktober um 0,2 Prozentpunkte auf 8,6 Prozent, bleibt aber weiterhin höher als im Bundesdurchschnitt (5,1 Prozent). Im Rhein-Pfalz-Kreis sind im November 3328 Arbeitslose (Quote: 3,7 Prozent) registriert worden. In Mannheim waren es 11.744 Menschen (6,7 Prozent).

Wer Arbeit sucht: Die zahlenmäßig größte Gruppe sind über 50-Jährige und Menschen, die schon länger keinen Job haben. In dieser Gruppe gibt es viele Leute, die keine qualifizierte Ausbildung haben. Der Anteil dieser Menschen an der Gesamtzahl der Arbeitslosen beträgt etwa ein Drittel.

Wie der Stellenmarkt aussieht: „Transformation und Digitalisierung nehmen Einfluss auf Berufe, für die es andere Anforderungen benötigt. Daher sind Qualifikation und Weiterbildung zwei wichtige Mechanismen, um mit dem Arbeitsmarkt der Zukunft weiterhin Schritt halten zu können“, sagt Benjamin Wehbring, Chef der Agentur für Arbeit Ludwigshafen. Er verweist auf die Angebote und Beratung der Agentur für Arbeitssuchende und auch Arbeitgeber. 3840 offene Stellen in der Vorderpfalz sind aktuell im Bestand der Arbeitsagentur registriert, knapp 1000 mehr als noch vor einem Jahr. Allein im November wurden 724 neue Stellen gemeldet.

Kurzarbeit hilft in der Krise: „Der Bedarf an Personal ist nach wie vor ungebrochen hoch. Allerdings erschwert die aktuelle pandemische Entwicklung den Betrieben die Planungssicherheit. Daher wurden der erleichterte Zugang zum Kurzarbeitergeld, mit dem während der Pandemie bereits viele Arbeitsplätze gesichert werden konnten, sowie die Bezugsdauer bis 31. März 2022 verlängert. Ein wichtiger Schritt, um die Wirtschaft vor einem Abschwung in der vierten Corona-Welle zu schützen“, sagt Wehbring.

Wie’s in der Region aussieht: „Die Arbeitslosigkeit geht weiter zurück, da der Beschäftigungstrend weiter nach oben geht. Viele Firmen suchen neues Personal, das machen auch die Stellenmeldungen deutlich, die im November wieder leicht gestiegen sind“, erklärt Zeljko Kuzmanovic, Geschäftsstellenleiter der Agentur für Arbeit in Speyer. Auch sein Frankenthaler Kollege Ralf Lenke spricht von einer positiven Entwicklung: „Für Frankenthal ist mit einem weiteren Rückgang der Arbeitslosigkeit und einem Anstieg von Beschäftigung zu rechnen. Ich bin sehr optimistisch, dass sich auch in den kommenden Monaten der Arbeitsmarkt tendenziell gut entwickelt, sofern es keine neuen Rückschläge, beispielsweise durch Corona-Beschränkungen oder Materialmangel, gibt“, meint Lenke.