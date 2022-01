Corona hat den Arbeitsmarkt in den beiden vergangenen Jahren geprägt. Die Arbeitslosigkeit in Ludwigshafen und der Region ist durch die Pandemie viele Monate angestiegen. Doch mittlerweile gibt es Anzeichen für eine Erholung. So ist die Anzahl der Arbeitslosen im Dezember leicht gesunken und liegt nun wieder auf dem Niveau vor der Pandemie und etwas darunter. Arbeitgeber suchen wieder mehr Personal

Die aktuellen Zahlen: In der Stadt Ludwigshafen waren im Dezember 8033 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 99 weniger als im Vormonat und 948 weniger als vor einem Jahr, wie die Agentur für Arbeit weiter mitteilt. Die Arbeitslosenquote in der Stadt sank im Vergleich zum November um 0,1 Prozentpunkte auf 8,5 Prozent, bleibt aber weiterhin höher als im Bundesdurchschnitt (5,4 Prozent). Im Rhein-Pfalz-Kreis sind im Dezember 3370 Arbeitslose (Quote: 3,8 Prozent) registriert worden. In Mannheim waren es 11.660 Menschen (6,6 Prozent), in Speyer wurden 1537 Arbeitslose gezählt (5,7 Prozent) und in Frankenthal 1616 (7,2 Prozent).

Wer arbeitslos ist: Die zahlenmäßig größte Gruppe sind über 50-Jährige und Menschen, die schon länger keinen Job haben. In dieser Gruppe gibt es viele Leute, die keine qualifizierte Ausbildung haben. Der Anteil dieser Menschen an der Gesamtzahl der Arbeitslosen beträgt über ein Drittel. Vor allem jüngeren Menschen bis 25 Jahre ist es gelungen, ihre Arbeitslosigkeit zu beenden und eine Stelle zu bekommen.

Wie der Stellenmarkt aussieht: Die Nachfrage von Arbeitgebern nach Personal ist weiterhin hoch. Im Dezember wurden der Agentur 946 neue Stellen gemeldet, 222 mehr als im November und 252 mehr als im Vorjahr. Aktuell sind 3619 Stellen zu besetzen, 221 weniger als im Vormonat, allerdings 629 mehr als vor einem Jahr. „Natürlich sind einige Arbeitgeber angesichts der anhaltenden Corona-Maßnahmen verunsichert. Allerdings bieten auch die Wintermonate für Menschen, die in der Region nach einer Arbeit oder neuen Perspektiven suchen, gute Chancen“, sagt Agenturchef Daniel Lips, der im Januar wieder die Leitung der Behörde in Ludwigshafen übernommen hat. Wer sich beruflich umorientieren möchte, kann unter der kostenfreien Servicenummer 0800 4555500 einen Termin mit der Berufsberatung ausmachen.

Kurzarbeit hilft in der Krise: Um den Betrieben bei der Personalplanung in der Corona-Zeit mehr Sicherheit zu geben, ist der erleichterte Zugang zum Kurzarbeitergeld, mit dem während der Pandemie bereits viele Arbeitsplätze gesichert werden konnten, sowie die Bezugsdauer bis 31. März verlängert worden. Damit soll ein Abschwung der Wirtschaft in der vierten Corona-Welle verhindert werden. „Auch wenn im Moment wieder etwas unsichere Zeiten durch die vierte Pandemiewelle aufziehen, bleibe ich vorsichtig optimistisch, dass wir die Stabilität auf dem Arbeitsmarkt halten können. Nach fast zwei Jahren Pandemie haben wir mittlerweile Erfahrungen gesammelt. So reagieren wir auf die wieder gestiegene Nachfrage nach Kurzarbeitergeld mit einem höheren Personaleinsatz, um eine schnelle Bearbeitung der Anzeigen und Anträge sicherzustellen“, sagt Agenturchef Daniel Lips.