Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es geht doch! Nach drei Niederlagen in Serie meldete sich Fußball-Verbandsligist ASV Fußgönheim am Freitagabend mit einem 4:3 (0:1)-Auswärtserfolg beim FC Speyer 09 zurück. Bereits am Dienstag (15 Uhr) geht es gegen Idar Oberstein weiter.

Die Begegnung am Freitagabend war nichts für schwache Gemüter. Sieben Tore und drei Gelb-Rote-Karten sahen die 322 Zuschauer in Speyer. Der glücklichere Sieger war am Ende der