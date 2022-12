Glätte durch Schnee und Eis wurden einem Autofahrer zum Verhängnis, der am Samstag in der Bürgermeister-Grünzweig-Straße (Nord) vergeblich zu wenden versuchte. Wie die Polizei weiter mitteilte, landete der 20-Jährige gegen 20.45 Uhr stattdessen an einer Hauswand, nachdem er die Kontrolle über seinen Wagen verloren hatte. Der Mann blieb unverletzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion, Telefon 0621 9632222.