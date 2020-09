In Ludwigshafen zeichnet sich eine spektakuläre Wende beim Thema Neubau des Rathauses und Bau der Stadtstraße ab. Wie Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (58) am Mittwochabend mitteilt, hat sie den Fraktionsvorsitzenden das Konzept erläutert. Der Stadtrat soll sich damit am 21. September befassen und eine entsprechende Planung auf den Weg bringen.

Darum geht es: In der Debatte um die Zukunft des Rathauses zeichne sich eine Mehrheit für den Abriss des bisherigen Komplexes ab, der aus Rathausturm und -Center besteht. Geplant sei ein Neubau, der räumlich leicht versetzt errichtet werden soll. Dies wiederum bietet die Chance, den Verlauf der Stadtstraße (der Ersatz für die Hochstraße Nord) anders zu gestalten. Die Stadtstraße würde demnach etwas verschoben und könnte unabhängig vom Abriss der Hochstraßen Nord und Süd gebaut werden. Dieses Projekt könnte sogar schon vor 2026 beginnen. Steinruck spricht von „klaren Verbesserungen im Bauablauf“.

Für die Bürger sei wichtig, dass das Großvorhaben damit zwei Jahre schneller als gedacht über die Bühne gehen könne und die Staugefahr deutlich verringert werde. Weitere Einzelheiten will Steinruck am Donnerstagmittag bei einer Videokonferenz erläutern.