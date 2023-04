Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Handball-Zweitligist Eulen Ludwigshafen hat Rückraumspieler Julius Meyer-Siebert (21) verpflichtet. Der Junioren-Nationalspieler ist Nachfolger von Nationalspieler Hendrik Wagner, der im Sommer 2022 zum Bundesligisten HSG Wetzlar wechselt.

Am 10. Januar nimmt Meyer-Siebert bei den Eulen das Training auf. Der in den vergangenen drei Monaten an die SG Flensburg-Handewitt ausgeliehene Zugang kommt von Bundesligist SC Leipzig. Meyer-Siebert, 2,06