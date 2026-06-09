Ein Mann hat in Schifferstadt mehrere Auto-Radkappen mit sich geführt, als er nach Polizeiangaben an der Herz-Jesu-Kirche kontrolliert wurde. Die Beamten trafen den 36-Jährigen in der Nacht auf Dienstag gegen 0.30 Uhr an, nachdem Anwohner laute Musik gemeldet hatten. Die Herkunft der Radkappen nicht erklären, und die Polizei stellte sie sicher. Der Mann stand sichtbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, daher untersagten die Beamten die Weiterfahrt mit seinem E-Scooter. Die Polizeiinspektion Schifferstadt bittet um Hinweise zum möglichen Diebstahl: Telefon 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.