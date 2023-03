Zum Weltverbrauchertag am 15. März informiert die Verbraucherzentrale auf dem Friedrich-Wilhelm-Wagner-Platz in der Innenstadt an einem Aktionsstand, wie Konsumenten clever auf steigende Preise reagieren können.

Zwei Online-Veranstaltungen widmen sich den Themen „Preiswert essen“ und „Wenn das Geld knapp wird“. Was mit der Energiepreiskrise begann, hat sich innerhalb weniger Monate zu einer umfassenden Preiskrise entwickelt, so die Einschätzung der Verbraucherzentrale. Für immer mehr Menschen werde die Preisentwicklung zu einer finanziellen Last. Von 10 bis 12 Uhr will sie auf dem Wagner-Platz nützliche Informationen und Tipps geben.

Die Berater zeigen Einsparmöglichkeiten auf. Auf einer Bodenzeitung können Passanten angeben, in welchen Bereichen sie die steigenden Preise am deutlichsten spüren. Sie können ein kostenloses Haushaltsbuch mitnehmen, um die eigenen Einnahmen und Ausgaben zu erfassen.

Online hat die Verbraucherzentrale Angebote wie den Energiepreisrechner sowie zahlreiche Infos zu den Bereichen Geld, Versicherung, Energie, Lebensmittel und Online-Handel gebündelt.

Im Netz



www.verbraucherzentrale-rlp.de/webseminare-rlpwww.verbraucherzentrale-rlp.de/gemeinsam-durch-die-krise