Die Humboldt-Pinguine sind seit der Bundesgartenschau 2023 ein Höhepunkt im Mannheimer Luisenpark. Anlässlich des Weltpinguintags am 25. April rücken sie in den Mittelpunkt.

Im Luisenpark sind die 29 Humboldt-Pinguine die Stars, doch in freier Wildbahn an den Küsten von Chile und Peru ist ihre Art inzwischen stark gefährdet. Den Weltpinguintag nutzt die Mannheimer Freizeitstätte daher für ein Aktionswochenende rund um die schwarz-weißen Vögel.

Ole gilt als neugierig, aber ein wenig schüchtern, Pepe als frech, aber liebenswert und Ricki als gemütlicher Zeitgenosse. Bei schönstem Wetter schwimmen und tauchen sie in ihrem Becken oder sitzen in der Bruthöhle. „So richtig an Land herumlaufen sieht man sie eigentlich nur während der Fütterungszeit“, sagt Andrea Gerstner, stellvertretende Ressortleiterin der Zoologie. „Das ist vor allem für ihre Füße gesünder und entspricht viel mehr ihrer natürlichen Lebensart. Pinguine gehen oft stundenlang im Wasser auf die Jagd“, erklärt die Diplom-Biologin.

Bald vom Aussterben bedroht?

2023 wurde die neue Pinguin-Anlage zur Bundesgartenschau eröffnet. Im Vergleich zum früheren Gehege wurde sie größer und naturnaher gestaltet. Eine Panoramascheibe ermöglicht einen Blick auf die Tauchgänge der bis zu 30 Kilometer pro Stunde schnellen Pinguine. In einem „Backstage-Bereich“ können sie medizinisch versorgt werden.

Andrea Gerstner, stellvertretende Leiterin der Zoologie im Luisenpark, freut sich, wenn die Pinguine mehr im Wasser sind als an Land. Foto: Marco Partner

Im natürlichen Habitat der flugunfähigen Seevögel gibt es diesen Rückzugsort nicht. Die Population auf den vorgelagerten Inseln in Chile und Peru wurde durch das Wetterphänomen El Niño, Vogelgrippe, Meeresverschmutzung, Überfischung und Beifang sowie Störungen an Brutplätzen, etwa durch illegalen Abbau des Naturdüngers Guano, stark reduziert. „In Chile geht man in den letzten fünf Jahren sogar von einem Rückgang um über 60 Prozent aus“, sagt Gerstner und befürchtet, dass die Meeresvögel auf der Roten Liste der Weltnaturschutzunion noch weiter nach oben rutschen und künftig vom Aussterben bedroht sein könnten. Auch die in Chile von Naturschützern erkämpfte „Erklärung des Humboldt-Pinguins zum Naturdenkmal“, die den Schutzstatus verbessern sollte, wurde von der neuen Regierung unter Präsident José Antonio Kast gekippt. Geplante Industriehäfen und ein Kohlekraftwerk gefährden nun die Hauptbrutgebiete.

Bei Fotoaktion „Gesicht zeigen“

Gerstner war noch nie in Chile, doch sie und ihr Team möchten aus der Ferne helfen und auf das Problem aufmerksam machen. Da fügt es sich, dass der Weltpinguintag am 25. April auf ein Wochenende fällt. Mit der Fotoaktion „Gesicht zeigen“ können Besucher sich für ein weltweites Netz zum Schutz der Pinguine fotografieren lassen. Dahinter steht der Hilfsverein „Sphenisco“ (abgeleitet vom lateinischen Name der Humboldt-Pinguine) aus Landau, der vor Ort mit Partnerorganisationen zusammenarbeitet.

Damit die Vögel auch im Luisenpark an den zwei Tagen mehr Aufmerksamkeit bekommen, wird Samstag und Sonntag, 25. und 26. April, bei kommentierten Tierfütterungen ab 11 und 14.45 Uhr auf die Situation in ihrer ursprünglichen Heimat hingewiesen. Außerdem können T-Shirts mit bunten Pinguin-Fußabdrücken erworben werden.

In Frankfurt verliebt und geblieben

Gerstner zeigt ein Video, wie die rund 60 Zentimeter großen Vögel erst über Farbe, dann über die Shirts laufen, immer ihr Ziel vor Augen: den Fisch. Rund 500 Gramm Heringe essen die Pinguine pro Tag. Obwohl sie niedlich und an Land tollpatschig wirken, wird vom Streicheln abgeraten. „Wir sagen immer, man streichelt sie nur einmal. Sie sind in ihrem Verhalten immer noch Wildtiere und, obwohl sie so klein sind, unheimlich stark“, sagt die Zoologin.

Rückblick: Die Pinguinanlage wurde zur Bundesgartenschau 2023 eröffnet. Archivfoto: Oliver Seibel

Seit 1977 hält der Luisenpark Humboldt-Pinguine, seit 1995 ist er Teil des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms. „Wir hatten auch mal einen Wildfang, der direkt aus Chile kam und 36 Jahre alt wurde“, berichtet Gerstner. Nun heißt der älteste Bert und ist vergangene Woche 20 Jahre alt geworden. Ob sich die meist monogamen Vögel an ihren dreijährigen Aufenthalt im Frankfurter Zoo erinnern? Der Mannheimer Harry verliebte sich dort in eine hessische Pinguindame und blieb. „Nachwuchs ist ein gutes Zeichen, dass es den Tieren gut geht“, sagt die Zoologin. 2024, ein Jahr nach der Rückkehr, schlüpften in Mannheim drei Küken.

Ein Sprung ins kühle Wasser. Foto: Marco Partner

Auch andere Tiere im Luisenpark wie der Waldrapp-Vogel, die Schnee-Eule, die Tigerpython, die Spornschildkröte, die Chinesische Krokodilschwanzechse und das Goldkopflöwenäffchen sind in der freien Natur gefährdet. Mitchells Wasserwaran ist vom Aussterben bedroht.