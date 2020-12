Die Stadt Ludwigshafen ist eine von derzeit 21 Kommunen, die für das Projekt „Weltoffene Kommune – vom Dialog zum Zusammenhalt“ ausgewählt wurden. Jetzt sucht die Verwaltung Mitstreiter für einen Dialog im Netz.

Das Projekt wurde nach Angaben der Ludwigshafener Stadtverwaltung initiiert von der Bundesbeauftragten für Migration, Flüchtlinge und Integration und wird von der Bertelsmann Stiftung und der Phineo gAG umgesetzt. Ziel ist es, die Integrationsarbeit der Kommunen unter die Lupe zu nehmen und gegebenenfalls zu optimieren.

Im Zuge des Projekts „Weltoffene Kommune“ laden die Bertelsmann Stiftung, die Phineo gAG, die Ludwigshafener Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD) und die Integrationsbeauftragte Hannele Jalonen die Bürger ein, sich an einer digitalen Dialogveranstaltung am Dienstag, 8. Dezember, 17 bis 20 Uhr, zu beteiligen. Der Anmeldeschluss ist Sonntag, 6. Dezember. Teilnehmer erhalten rechtzeitig eine E-Mail mit den Zugangsdaten zur Videokonferenz, die per Zoom abgehalten wird.

Ideen sammeln

Ziel der Dialogveranstaltung ist es einerseits zu erfahren und zu sammeln, in welchen Formaten sich Bürger bereits für eine „weltoffene Kommune“ engagieren und welche Veranstaltungen, Einrichtungen und Ähnliches hilfreich sind, damit sich Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte austauschen und begegnen können. Andererseits können dabei auch Ideen gesammelt werden, die zukünftig umgesetzt werden könnten.

