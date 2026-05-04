„Fair Fruchtet“ – unter diesem Motto machen Weltläden wie der in Schifferstadt auf Arbeitsbedingungen entlang der Lieferketten für Lebensmittel aufmerksam. Dabei geht es sowohl um den globalen Süden als auch um Obst- und Gemüseanbau in Europa, erläutert der Weltladen Schifferstadt. Saisonarbeiter und Kleinbauern kämpften weltweit mit ähnlichen Problemen. Niedrige Löhne, befristete Verträge und mangelnde Mitspracherechte prägten oft den Alltag derer, die die tägliche Versorgung mit Obst und Gemüse sicherten. Häufig fehlten faire Strukturen und der Schutz grundlegender Arbeitsrechte.

Der Weltladen wirbt deshalb für den Kauf von fair gehandelten Produkten als „Entscheidung für ein gerechteres Wirtschaftssystem“. Bei diesen werde die Wertschöpfung entlang der Lieferketten gerechter verteilt; Produzenten werde es ermöglicht, verlässlich zu planen und ihre Rechte langfristig durchzusetzen.

Der Schifferstadter Weltladen lädt am 8. und 9. Mai zu den üblichen Öffnungszeiten ein, sich über fairen Handel zu informieren.