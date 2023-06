Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Welt verändert sich, und das gilt auch für den Weltladen in Friesenheim. Der ist nämlich umgezogen, aus der Sternstraße knapp 200 Meter weiter in die Kreuzstraße. Am Samstag, 3. Juni, feiert Ludwigshafens einziges Kaufhaus für fair gehandelte Ware Neueröffnung im neuen Domizil.

Rosie Hofmann und ihre Mitstreiter des Trägervereins „Eine Welt für alle“ sind für den Neustart auf der neuen und deutlich größeren Verkaufsfläche