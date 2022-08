Die heutigen Nachrichten und Leseempfehlungen aus den Redaktionen Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer:

Weltkriegsbombe in Ludwigshafen gefunden

An der Kreuzung Frankenthaler und Rohrlachstraße sind Bauarbeiter am Montagvormittag auf eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gestoßen. Was die Stadt dazu bisher mitgeteilt hat.

Landesförderung für Techno-Festival

„Save the rave, fuck the war“: Unter diesem Motto findet im September die zweite Auflage des Techno-Festivals an der Großen Blies in Ludwigshafen statt. Dafür gibt es Geld vom Land.

Lkw-​Aufbauten für jeden Zweck

Wo die Serienfertigung aufhört, da geht es bei der Firma Sutter los. In der Frankenthaler Industriestraße stellt das seit 1927 bestehende Familienunternehmen maßgeschneiderte Lastwagenaufbauten für jeden Transportzweck her. Wie die Inhaber die aktuelle wirtschaftliche Lage einschätzen, lesen Sie hier.

Erlebnisse auf einer Pilgertour

Zur Ruhe kommen und gleichzeitig die Sinne schärfen - das haben rund 80 Gläubige bei einer Pilgertour durch die Südpfalz bis nach Speyer beherzigt. Von den Erlebnissen berichtet eine Mitwandererin.

Naturschutzverstöße: Kreis will jetzt Liste abarbeiten

In einem Landschafts- und Vogelschutzgebiet in Dudenhofen geht es drunter und drüber. Selbst ein Bebauungsplan hat die Pferdehaltung mit all ihren Begleiterscheinungen dort nicht eindämmen können. Im Gegenteil. Was der örtliche Naturschutzverein dokumentiert und der Kontrollbehörde vorgelegt hat, lesen Sie hier.