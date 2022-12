Bei Bauarbeiten in der Heidelberger Bahnstadt ist am Donnerstag im Bereich Grüne Meile/Europaplatz/Max-Jarecki-Straße eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Wie die Polizei nach 17 Uhr mitteilte, hat der Kampfmittelräumdienst die Bombe inzwischen abgesichert, aber noch nicht entschärft. Dies soll erst am Freitag geschehen, die Uhrzeit steht noch nicht fest. Im Umkreis der Bombe besteht bis dahin ein 50-Meter-Sicherheitsradius, der auch über Nacht bestehen bleibt. Eine Wohnbebauung gibt es in diesem Radius nicht. Sobald feststeht, wann genau die Bombe entschärft werden kann und welcher Evakuierungsradius dafür notwendig ist, sollen eventuell notwendige Evakuierungsmaßnahmen vorbereitet und die betroffenen Anwohner, Firmen und Einrichtungen informiert werden.

Wir berichten weiter