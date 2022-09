Der Birkenheider Rudi Schreiber hat Erfahrung mit Reiseabenteuern. Er hat die Welt umradelt und ist zum Nordkap gelaufen. Jetzt hat er wieder etwas Spannendes vor. Hier erfahren Sie mehr.

Weil im Münsterland vor zwei Jahren ein baugleiches Teil auf die Gleise krachte, soll ein maroder Betonanbau in Frankenthal nun Ende September demontiert werden. Das hat auch Auswirkungen auf den Bahnverkehr.

Sie ließ auf sich warten, die neue Straßenbahn der RNV. Nun kommt sie mit gut zwei Jahren Verspätung, aber auch mit vielen Verbesserungen: Die Rhein-Neckar Tram 2020 behält ihren Namen – und ist die erste Flotte, die serienmäßig in Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen unterwegs sein wird. Mehr dazu hier.

„Von einer gigantischen Show“ spricht Dirk Hase im RHEINPFALZ-Interview. Er ist Aniliner und war live dabei, als die BASF in der Mannheimer SAP-Arena 3000 Jubilare ehrte. Die Krönung war der Auftritt der Fantastischen Vier.

Jerry Greif wollte dabei sein, als am Montag die Stolpersteine für seine Urgroßeltern in der Speyerer Maximilianstraße verlegt wurden. Er ist dafür eigens aus den USA angereist. Im Interview erzählt er, warum er sich hier sicherer fühlt als in den USA.