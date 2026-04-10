Zum Welt-Parkinson-Tag am 11. April rückt der Ludwigshafener Regionalverband der Deutschen Parkinson Vereinigung die Bedeutung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse in den Mittelpunkt – und fordert zugleich mehr Unterstützung für Betroffene und Angehörige. Parkinson ist eine chronisch fortschreitende Erkrankung des Nervensystems, die zu Bewegungseinschränkungen, Zittern und Muskelsteifheit führt. Bis heute ist die Erkrankung nicht heilbar. Rund 400.000 Menschen in Deutschland leben mit Parkinson.

Wie Harry Leiner, Regionalleiter Ludwigshafen der Deutschen Parkinson Vereinigung, mitteilt, habe es Ende März eine gemeinsame Online-Pressekonferenz der Deutschen Gesellschaft für Parkinson und Bewegungsstörungen (DPG) und der Parkinson Stiftung gegeben. Dort seien Entwicklungen vorgestellt worden, die Hoffnung machten: neue medikamentöse Ansätze, die den Krankheitsverlauf verlangsamen könnten, präzisere Biomarker für eine frühere Diagnose sowie Fortschritte in der Genforschung. Auch digitale Technologien und Künstliche Intelligenz spielen eine wachsende Rolle – etwa bei individualisierten Therapien oder der Früherkennung. Zudem betonten die Fachleute bei der Pressekonferenz, wie stark Lebensstilfaktoren wie Bewegung, Ernährung und Schlaf den Verlauf beeinflussen können.

Die Deutsche Parkinson Vereinigung sieht darin wichtige Impulse, mahnt aber, dass wissenschaftliche Erkenntnisse nur dann Wirkung entfalten, wenn sie im Alltag der Betroffenen ankommen. Seit über 40 Jahren bietet der Verband Beratung, Selbsthilfegruppen und Bewegungssport an – Angebote, die für viele Erkrankte zentral sind. Der Regionalverband Ludwigshafen ruft deshalb zum Welt-Parkinson-Tag dazu auf, Forschung und Patientenorganisationen stärker zu unterstützen. „Jede Spende und jedes neue Mitglied hilft uns, Hoffnung in konkrete Hilfe zu übersetzen“, so der Verband.