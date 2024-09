Der Welt-Alzheimertag findet dieses Jahr am 21. September statt und steht unter dem Motto „Demenz – Gemeinsam. Mutig. Leben.“ Erinnert werden soll so daran, dass man den Herausforderungen dieser hirnorganischen Krankheit gemeinsam begegnen muss – gemeinsam als Familie, gemeinsam mit dem Freundeskreis, gemeinsam als Gesellschaft. Auch das Ludwigshafener Compassio-Seniorendomizil Haus Christopherus ( Rheingönheim) betont dies und will mit verschiedenen Aktionen auf die Situation von Menschen mit Demenz aufmerksam machen.

In der „Woche der Demenz“ (16. bis 22. September), in die der Welt-Alzheimertag eingebettet ist, hat das Seniorendomizil deshalb ein besonderes Programm für Bewohner, Angehörige und Interessierte zusammengestellt. Vorgesehen ist laut einer Pressemitteilung etwa ein Ausflug in den Wildpark, der gemeinsam mit Ehrenamtlichen durchgeführt werde, sowie eine Ausstellung zur Biografiearbeit.

„Unser Ziel ist es, Aufklärung zu betreiben und die Angst vor der Krankheit zu nehmen“, sagt Einrichtungsleiter Joachim Grabe. „Auch wenn Demenz derzeit nicht heilbar ist, bleibt das Leben mit Demenz lebenswert. Menschen mit Demenz wollen selbstbestimmt leben, ihre Fähigkeiten nutzen, integriert werden und aktiv am Leben teilnehmen.“ Nach Grabes Angaben leben in Deutschland derzeit insgesamt rund 1,8 Millionen Menschen mit Demenz.