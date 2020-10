Die Corona-Zahlen vervielfachen sich. Ob die von der Verwaltung beschlossenen Maßnahmen zur Eindämmung ausreichen, wird sich erst in einigen Wochen zeigen.

Ein Gespenst geht um in den Corona-Risikogebieten: der „Lockdown“, den keiner will. Die zweite Welle der Pandemie sorgt auch in Ludwigshafen für eine Vervielfachung der Infiziertenzahlen. Noch setzen die Verantwortlichen von Stadt und Land auf regionale Lösungen, um Corona einzudämmen. Sie wollen verhindern, dass Schulen geschlossen werden und das öffentliche Leben auf Null zurückgefahren wird. Ob diese Taktik aufgeht, wird sich erst in ein paar Wochen zeigen. Bis dahin sind starke Nerven gefragt. Die Angst und das Unbehagen vor einer unkontrollierten Ausbreitung der Pandemie wachsen unterdessen. Reichen die Schutzmaßnahmen nicht aus, um die zweite Welle zu brechen, wird er kommen: der zweite „Lockdown“.