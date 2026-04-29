Angesprochen sind angehende Akademiker: Was junge Menschen beim Hochschul-Infotag auf dem neuen Campus in Ludwigshafen erwartet.

Die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft (HWG) Ludwigshafen (HWG LU) lädt für Samstag, 9. Mai, 10 bis 14 Uhr, zum Hochschul-Infotag auf den neuen Campus in der Ernst-Boehe-Straße 4-6 in Ludwigshafen-Mundenheim ein. Zeitgleich veranstaltet die hochschulzugehörige Graduate School Rhein-Neckar (GSRN) dort ihren „Tag der Weiterbildung“. Dabei kann man sich laut Ankündigung über das breite Studienangebot von Bachelor- über Master- bis hin zu berufsbegleitenden MBA-Programmen informieren, mit Studierenden und Lehrenden ins Gespräch kommen und den gemeinsamen Campus von HWG und GSRN kennenlernen.

Mehr als 40 Studiengänge

Beim Hochschul-Infotag informiert die HWG über die insgesamt mehr als 40 Studiengänge mit Schwerpunkt auf Wirtschaftswissenschaften, Sozial- und Gesundheitswesen. Ob Marketing, Wirtschaftspsychologie, Internationales Business-, Nachhaltigkeits-, Personalmanagement, Logistik, Wirtschaftsinformatik, Weinbau und Oenologie oder Gesundheitsökonomie, Soziale Arbeit, Pflege, Pflegepädagogik oder Hebammenwissenschaft – das Studienangebot ist „akademisch versiert und klar an der beruflichen Praxis orientiert“. Beim Infotag stellen sich auch das Ostasieninstitut, der Weincampus Neustadt, das Verhaltenswissenschaftliche Forschungslabor, die Graduate School und das International Office vor. Darüber hinaus stehen Schnuppervorlesungen, Infovorträge, Campusführungen, der „Future Floor“ und ein buntes Begleitprogramm mit Mini-Sprachkursen für Japanisch und Chinesisch auf der Agenda. Auch Mensa, Cafeteria und die neue Bibliothek sind geöffnet.

Seit Sommer 2024 hat die HWG ihren Neubau: Dieser wartet neben neuen Hörsälen, Gruppenarbeitsräumen und Büros auch mit einer deutlich größeren Mensa und modernen Bibliotheksräumen auf. Zudem lädt eine parkähnliche Grünfläche zum Entspannen oder Arbeiten im Freien ein. Der Hochschulinfotag kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Infos gibt’s im Netz unter www.hwg-lu.de/hit, per E-Mail an hochschulkommunikation@hwg-lu.de sowie unter Telefon 0621 5203-253 oder -346.