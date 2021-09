Einmal im Monat fragen wir: „Wo isses?“ Heute suchen wir ein sehr futuristisches Gebäude. Darin sind sehr kreative Menschen tätig. Und ein in der Stadt (und weltweit) nicht ganz unbekanntes Unternehmen empfängt dort gerne auch mal Kunden oder Journalisten zum Austausch. Offiziell eröffnet wurde das Haus Ende August 2020. Wenn Sie wissen, was wir suchen, schreiben Sie uns per E-Mail die Antwort an lu-raetsel@rheinpfalz.de. Unter den Einsendern verlosen wir zweimal zwei RHEINPFALZ-Kaffeetassen. Bitte Adresse und Telefonnummer mitschicken, damit wir die Gewinner verständigen können. Die Auflösung geben wir in ein paar Tagen bekannt.